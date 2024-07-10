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Муфтий Башкирии увидел в запрете никабов нарушение прав мусульман

Муфтий Башкирии: запрет на ношение никабов нарушает права мусульман
Фото: Christian Charisius / DPA / ТАСС
Фото: Christian Charisius / DPA / ТАСС

Принятие закона, запрещающего ношение религиозной одежды в общественных местах, нарушит права мусульман и свободу вероисповедания в России, заявил муфтий Башкирии Айнур Биргалин в телеграм-канале.

Его обеспокоил законопроект, который в конце мая внес вице-спикер Думы от «Новых людей» Владислав Даванков. Он предлагает дать регионам возможность запрещать ношение религиозной и другой одежды, полностью или частично скрывающей лицо, в общественных местах, государственных организациях и образовательных учреждениях.

«Я считаю, что введение подобных запретов противоречит основным конституционным принципам Российской Федерации», — отметил Биргалин и сослался на 28 статью Конституции, которая гарантирует свободу совести и вероисповедания.

По словам муфтия, такая одежда важна для религиозной и культурной идентичности мусульман и госорганы должны уважать право каждого «на свободное выражение своей религиозной принадлежности». Введение подобных запретов же может вызвать рост ксенофобии, считает Биргалин.

Муфтий призвал пересмотреть законопроект. Для обеспечения безопасности можно принимать другие меры, например использовать видеонаблюдение и биометрические технологии, добавил он.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

После терактов в Дагестане 23 июня против ношения никабов выступили глава республики Сергей Меликов и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В Дагестане и Карачаево-Черкесии временно запретили носить этот элемент одежды, в Северной Осетии призвали ограничить его ношение.

3 июля Координационный центр мусульман Северного Кавказа сообщил, что поддерживает мнение большинства исламских ученых о необязательности никаба, и постановил считать в современных условиях в России ношение скрывающих лицо головных уборов «наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях».

В Кремле сообщили, что «не участвуют в дискуссии».

Теги
Башкирия муфтий никаб мусульмане
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