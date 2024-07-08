В третьем регионе призвали ограничить ношение никабов

Рекомендации дали после того, как Центр мусульман Северного Кавказа назвал ношение скрывающей лицо одежды путем к раздору в межрелигиозных и межнациональных отношениях. Аналогичные решения приняли в Дагестане и Карачаево-Черкесии

Мечеть Мухтарова, Владикавказ (Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости)

Главное духовное управление мусульман в Северной Осетии рекомендовало верующим отказаться от ношения никаба, сообщил ТАСС заместитель муфтия республики Ибрагим Дзагуров.

Ранее Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) заявил, что считает ношение никаба необязательным, отметив, что эта одежда никогда не была традиционной для Северного Кавказа. В центре назвали недостоверными утверждения о том, что руки и лицо в исламе являются авратом (частями тела, которые мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми). «Постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и т.п. скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях», — говорилось в заявлении КЦМСК.

«В соответствии с постановлением... мы также рекомендуем придерживаться этого решения в республике Северная Осетия», — сказал Дзагуров.

Он отметил, что установить в регионе полный запрет на ношение никабов невозможно, поскольку это противоречит положениям законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях.

Северная Осетия стала третьим регионом, где приняли меры для ограничения ношения никабов. После того как с соответствующим заявлением выступил КЦМСК, временный запрет на ношение этого предмета одежды ввел муфтият Дагестана. Затем ношение никабов в республике временно запретило Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии (КЧР).

В отделе фетв первого региона, изучив шариатские тексты различных течений в исламе, пришли к выводу, что оснований для полного запрета никаба нет. Однако в определенных случаях возможен локальный запрет ради обеспечения безопасности, он «должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер», заявили в муфтияте Дагестана.

В Духовном управлении мусульман КЧР заявили, что указ будет действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

О необходимости «срочно запретить» религиозную одежду, скрывающую лицо, заявил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. Он поднял этот вопрос, комментируя нападения на церкви и синагоги в Дагестане, а также на СИЗО в Ростове-на-Дону. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на слова Бастрыкина о том, что атаки совершили исламисты, попросил главу СК «не путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов» и «не делить общество по хорошим и плохим религиям».

Единого мнения о ношении никабов в духовных кругах нет. Муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети предупреждал, что запрет никабов станет «явным актом нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание».