 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Генштаб Британии призвал готовиться к войне из-за угроз России и КНДР

Глава Генштаба Британии Роланд Уокер заявил, что армия страны должна удвоить свою мощь к 2027 году, чтобы противники, к которым он отнес Россию, «дважды подумали», прежде чем нападать. Путин заявлял, что не желает воевать с НАТО
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Глава Генерального штаба Великобритании генерал Роланд Уокер считает, что армия страны должна за три года подготовиться к возможной войне с учетом «приближающихся геополитических угроз» со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи, передает Financial Times.

По мнению Уокера, конфликта можно избежать, но для этого необходимо модернизировать вооруженные силы, «чтобы гарантировать сдерживание» и противник «дважды подумал».

Генерал считает, что Россия выйдет из вооруженного конфликта с Украиной «очень, очень опасной». «Урок истории заключается в том, что россияне не забудут, и они вернутся... желая возмездия за поддержку, оказанную Украине», — заявил он журналистам.

Немецкий генерал оценил сроки готовности России к войне с НАТО
Политика
Фото:Антон Ваганов / ТАСС

О возможном конфликте стран НАТО и России на фоне продолжающихся боев на Украине в последнее время предупреждали ряд западных политиков. Например, президент Польши Анджей Дуда допустил, что «потенциальная война между Россией и Западом будет крайне близка», поскольку президент Владимир Путин «захочет атаковать снова и снова». Аналогичные опасения высказывал президент США Джо Байден, а глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия способна в напасть на страну НАТО в ближайшие годы.

Путин говорил в декабре, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса: ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами блока. Он назвал «сбрендившими» тех, кто говорит об угрозе нападения России на НАТО. В Кремле при этом считают, что отношения России и Североатлантического альянса «скатились на уровень прямой конфронтации» из-за помощи стран блока Украине.

По мнению Уокера, угрозу для Британии в ближайшие годы будут представлять также Китай, который может захватить Тайвань, и Иран, который, по оценке израильского Института исследований национальной безопасности и Ассоциации по контролю над вооружениями, приближается к созданию ядерного оружия.

Оценка Уокера последовала вскоре после того, как новое правительство Британии начала масштабную проверку оборонной сферы, а министр обороны Джон Хили заявил, что состояние вооруженных сил Великобритании «гораздо хуже, чем мы думали». Глава Генштаба Уокер заявил, что готовит реформу, в соответствии с которой армия должна будет удвоить свою мощь к 2027 году и утроить к 2030-му.

Сейчас численность британской армии составляет около 75 тыс. человек, это самый низкий показатель с середины XIX века, отмечает FT. «Некоторые до сих пор верят, что только численность войск определяет боевую мощь», — сказал Уокер, назвав эту точку зрения устаревшей и отметив, что эффективность также зависит от современных технологий и вооружений, таких как дроны и высокоточные ракеты.

Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам

Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику

Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов

Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»

Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

YouTube заблокировал канал Мосбиржи

АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания КНДР Иран Китай Генштаб война
Материалы по теме
Писториус призвал увеличить военный бюджет из-за «реальной угрозы России»
Политика
Кремль не согласился с мнением президента Польши о возможной войне с НАТО
Политика
Президент Польши не исключил начало войны России с НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
WSJ узнала, что при Харрис Блинкен и Салливан лишатся должностей Политика, 03:41
Генштаб Британии призвал готовиться к войне из-за угроз России и КНДР Политика, 03:27
Антонов сообщил о прекращении диалога с США о возврате дипсобственности Политика, 03:07
Судно Argos Georgia с россиянами на борту затонуло в Атлантическом океане Общество, 02:49
Помогавшему ФСБ бизнесмену запросили почти 10 лет за хищения у Минобороны Общество, 02:40
В Мелитополе прогремели взрывы Политика, 02:31
Кит вынырнул из воды и обрушился на лодку у Портсмута в США. Видео Общество, 02:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 01:53
ТАСС связал приезд следователей в «Патриот» с хищением 40 млн руб. Политика, 01:52
В Йеллоустонском национальном парке взорвался гейзер. Видео Общество, 01:33
В парламенте Берлина предложили отобрать принадлежащие России дома Политика, 01:10
Якушев заявил о необходимости «Единой России» усилить «работу с землей» Политика, 01:03
На Украине сообщили о масштабном пожаре в Николаеве и угрозе детонации Политика, 01:00
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из гонки Политика, 00:53