Генштаб Британии призвал готовиться к войне из-за угроз России и КНДР
Глава Генерального штаба Великобритании генерал Роланд Уокер считает, что армия страны должна за три года подготовиться к возможной войне с учетом «приближающихся геополитических угроз» со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи, передает Financial Times.
По мнению Уокера, конфликта можно избежать, но для этого необходимо модернизировать вооруженные силы, «чтобы гарантировать сдерживание» и противник «дважды подумал».
Генерал считает, что Россия выйдет из вооруженного конфликта с Украиной «очень, очень опасной». «Урок истории заключается в том, что россияне не забудут, и они вернутся... желая возмездия за поддержку, оказанную Украине», — заявил он журналистам.
О возможном конфликте стран НАТО и России на фоне продолжающихся боев на Украине в последнее время предупреждали ряд западных политиков. Например, президент Польши Анджей Дуда допустил, что «потенциальная война между Россией и Западом будет крайне близка», поскольку президент Владимир Путин «захочет атаковать снова и снова». Аналогичные опасения высказывал президент США Джо Байден, а глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия способна в напасть на страну НАТО в ближайшие годы.
Путин говорил в декабре, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса: ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами блока. Он назвал «сбрендившими» тех, кто говорит об угрозе нападения России на НАТО. В Кремле при этом считают, что отношения России и Североатлантического альянса «скатились на уровень прямой конфронтации» из-за помощи стран блока Украине.
По мнению Уокера, угрозу для Британии в ближайшие годы будут представлять также Китай, который может захватить Тайвань, и Иран, который, по оценке израильского Института исследований национальной безопасности и Ассоциации по контролю над вооружениями, приближается к созданию ядерного оружия.
Оценка Уокера последовала вскоре после того, как новое правительство Британии начала масштабную проверку оборонной сферы, а министр обороны Джон Хили заявил, что состояние вооруженных сил Великобритании «гораздо хуже, чем мы думали». Глава Генштаба Уокер заявил, что готовит реформу, в соответствии с которой армия должна будет удвоить свою мощь к 2027 году и утроить к 2030-му.
Сейчас численность британской армии составляет около 75 тыс. человек, это самый низкий показатель с середины XIX века, отмечает FT. «Некоторые до сих пор верят, что только численность войск определяет боевую мощь», — сказал Уокер, назвав эту точку зрения устаревшей и отметив, что эффективность также зависит от современных технологий и вооружений, таких как дроны и высокоточные ракеты.
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