Писториус призвал увеличить военный бюджет из-за «реальной угрозы России»

Писториус считает, что Германия имеет дело «не с воображаемой угрозой» со стороны России, и военный бюджет нужно увеличить минимум на €6 млрд. Российские власти заявляли, что не хотят воевать со странами НАТО

Борис Писториус (Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters)

Министр обороны Германии Борис Писториус считает недостаточным планируемое увеличение военного бюджета на 2025 год «ввиду вполне реальной угрозы со стороны России», сказал он Tagesspiegel.

17 июля федеральное правительство обнародовало проект бюджета на 2025 год. Общие запланированные расходы составляют €480,6 млрд, расходы на оборону — €53 млрд. По сравнению с текущим годом показатель вырастет на €1,25 млрд, а Писториус настаивал на увеличении на €6 млрд. По данным Bild, министр предупреждал канцлера Олафа Шольца, что в следующем году Германия может не достичь показателя НАТО по военным тратам в размере 2% от ВВП. Минфин предложил увеличить средства на оборону за счет сокращения социальных выплат, но Шольц отверг это вариант.

«Я продолжаю выступать за то, чтобы бундесвер получил необходимые деньги», — сказал министр. Его однопартиец, депутат Бундестага от Социал-демократической партии Андреас Шварц отметил, что Писториус «вкладывает всю свою энергию», чтобы добиться от парламента значительного увеличения оборонного бюджета. Рассматривать проект Бундестаг начнет в сентябре.

Говоря о России, Писториус заявил, что она способна в ближайшие годы атаковать страну НАТО. «Мы имеем дело не с воображаемой угрозой, иллюзией или антиутопией», — считает он. Министр заявил, что не хочет «кого-то напугать», а напротив, успокоить людей, чтобы они «не растерялись бы в чрезвычайной ситуации». Необходимо «действовать как сдерживающий фактор, чтобы нападение вообще не произошло», убежден чиновник.

Некоторые западные политики в последнее время предупреждали о возможном конфликте НАТО и России на фоне продолжающихся боев на Украине. На этой неделе президент Польши Анджей Дуда, рассуждая о последствиях возможного поражения Киеве, допустил, что «потенциальная война между Россией и Западом будет крайне близка», поскольку президент Владимир Путин «захочет атаковать снова и снова». Аналогичные опасения высказывал президент США Джо Байден.

В Кремле заявили, что не разделяют прогнозов Дуды. Путин говорил в декабре, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса: ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами блока. Он назвал «сбрендившими» тех, кто говорит об угрозе нападения России на НАТО.