Президент Польши не исключил начало войны России с НАТО

Польский президент Дуда: победа России на Украине может привести к войне с НАТО

Дуда назвал Россию главной угрозой безопасности НАТО и предупредил, что если «не дать отпор» на Украине, то может начаться большая война. Путин неоднократно исключал стремление России воевать с НАТО

Анджей Дуда (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Россия сегодня представляет собой самую большую и прямую угрозу безопасности НАТО, а ее победа в конфликте на Украине может привести к началу большой войны, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Wirtualna Polska.

«Если мы позволим Украине проиграть, тогда потенциальная война между Россией и Западом будет крайне близка. Если российскому империализму не дать отпор и не затупить жестокий клинок [президента России Владимира] Путина, этот прожорливый российский монстр захочет атаковать снова и снова», — сказал политик.

По его словам, сегодня НАТО следует «не считать дни» до начала конфликта, а начинать готовиться к нему. «Старое правило гласит: «Хотите мира? Готовьтесь к войне». Альянс должен быть достаточно сильным, чтобы сделать невыгодным нападение на него», — отметил Дуда.

Он также заявил, что Украина может быть довольна вашингтонским саммитом НАТО, где страны альянса «послали ей четкий сигнал» о необратимости членства. «России также был послан сигнал о том, что решение о приеме в НАТО принимаем мы — только НАТО и только та страна, которая к этому членству стремится. И никакие угрозы и шантаж не смогут победить эту волю», — добавил польский президент.

Саммит НАТО прошел 9–11 июля в Вашингтоне. В итоговой декларации говорилось о «необратимом пути [Украины] к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО». В коммюнике сказано, что с февраля 2022 года ежегодная помощь западных стран Украине составила €40 млрд. НАТО планирует в 2025 году предоставить поддержку минимум на ту же сумму.

Стремление Украины в НАТО закреплено в ее Конституции с 2019 года. Согласно уставу организации новые члены в НАТО принимаются только при единогласном согласии всех стран-участниц.

Власти России называли стремление Украины в НАТО среди главных причин начала военной операции. Отказ от интеграции стал одним из условий, озвученных Москвой для начала мирных переговоров. Другими Кремль называл вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отказ от претензий на эти территории, а также снятие международных санкций против России. Киев не согласен с этими требованиями и считает их ультиматумом, с этой оценкой согласны на Западе.

Владимир Путин также неоднократно опровергал стремление России начать войну с альянсом. «У России нет никаких резонов, никакого интереса: ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО», — подчеркивал глава государства, отмечая, что Москва заинтересована в развитии отношений.