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Военная операция на Украине ,  
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Немецкий генерал оценил сроки готовности России к войне с НАТО

Генерал бундесвера Бройер: Россия может напасть на НАТО через пять-восемь лет
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия сегодня производит до 1,5 тыс. танков в год, а ее армия может быть готова к потенциальной войне с НАТО уже через пять-восемь лет, заявил генеральный инспектор бундесвера Бройер. Путин исключал стремление воевать с альянсом
Фото: Антон Ваганов / ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Россия может напасть на НАТО уже через пять-восемь лет, а в наращивании военной мощи Москва уже сегодня превосходит страны альянса. Об этом в интервью газете Tagesspiegel заявил генеральный инспектор вооруженных сил (ВС) ФРГ генерал Карстен Бройер.

По его словам, после эвакуации западных сил из Афганистана в 2021 году «реальная задача вооруженных сил вновь стала предельно ясной». Он указал, что начатая Россией военная операция на Украине сегодня открыто угрожает членам НАТО и немцы только начинают осознавать мандат бундесвера на конституционную защиту.

«Мы наблюдаем, как российская армия направляется на запад. Через пять-восемь лет вооруженные силы Москвы будут материально и кадрово оснащены так, чтобы стало возможным нападение на территорию НАТО. Я намеренно выражаю это в сослагательном наклонении. Тогда у России будет такая возможность», — сказал генерал.

Бройер также заявил, что российская армия ежегодно получает от 1 тыс. до 1,5 тыс. дополнительных танков, тогда как в пяти крупнейших европейских государствах-членах НАТО имеется только половина от этого количества. «В бундесвере имеется около 300 боевых танков. Если эта способность сочетается с намерением, что определенно можно прочитать в речах [президента России Владимира] Путина, это должно нас тревожить. Моя задача — подумать о таком наихудшем сценарии. Для бундесвера это означает: мы должны быть готовы к такой возможности [полномасштабной войны] через пять лет», — заявил генеральный инспектор бундесвера.

По его мнению, Украина по-прежнему сильно зависит от солидарности и поддержки Запада, а возможности для наступления у страны в настоящее время отсутствуют. «Широкие и глубокие минные заграждения мешают продвижению сил обеих сторон. Нынешнее превосходство России в воздухе еще больше мешает украинским солдатам», — пояснил генерал.

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Фото:David McNew / Getty Images

О том, что конфликт на Украине может перерасти в большую войну, неоднократно заявляли западные генералы и политики. В частности, в середине июля об этом сказал президент Польши Анджей Дуда. По его мнению, если позволить Украине проиграть, тогда потенциальная война между Россией и Западом «будет крайне близка». «Если российскому империализму не дать отпор и не затупить жестокий клинок Путина, этот прожорливый российский монстр захочет атаковать снова и снова», — заявил политик.

Владимир Путин неоднократно опровергал стремление России начать войну с альянсом. «У России нет никаких резонов, никакого интереса: ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО», — подчеркивал глава государства, отмечая, что Москва заинтересована в развитии отношений.

Власти России называли стремление Украины вступить в НАТО среди главных причин начала военной операции. Отказ от интеграции стал одним из условий, озвученных Москвой, для начала мирных переговоров. Другими Путин называл вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отказ от претензий на эти территории, а также снятие международных санкций против России. Киев не согласен с этими требованиями и считает их ультиматумом, с этой оценкой согласны на Западе.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия война НАТО Россия Военная операция на Украине Бундесвер
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