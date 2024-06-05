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ПМЭФ-2024 ,  
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Путин — о нападении на НАТО: «Тупые, как стол?»

Сюжет
ПМЭФ-2024
Сюжет
Военная операция на Украине
Те, кто твердят об угрозе нападения России на НАТО, «сбрендили», заявил Путин. Он также отметил, что у Москвы нет имперских амбиций и желания восстановить СССР, страна смотрит в будущее

Нападение России на НАТО — это выдумка, такой угрозы не существует, Россия сама себя защищает на Украине, заявил в беседе с иностранными корреспондентами президент Владимир Путин. РБК вел трансляцию.

«Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые вообще, как этот стол?» — спросил Путин, стуча по столешнице. «Это чушь, понимаете, бред собачий <...> пугалки для бюргеров», — добавил он.

По его словам, такую риторику используют те, кто хочет «одурачить» собственное население и удержать «свое собственное имперское положение и величие».

Глава государства подчеркнул, что у России нет имперских амбиций. Мир меняется быстро, отметил Путин, и стал говорить об Узбекистане, где идет прирост населения по миллиону каждый год. 

«Если кто-то подозревает нас в каких-то имперских амбициях, вы прикиньте: мы восстановим Советский союз, и у нас будет преимущественно исламское население. <...> Не надо ничего придумывать, понимаете, на голом месте, чего нет», — сказал он и добавил, что в России «не против роста исламского населения» и рады этому, в особенности на фоне высокой рождаемости в мусульманских республиках. «То что было, прошло», Россия смотрит в будущее, подчеркнул Путин.

Президент отметил, что не нужно формировать из России «образ врага», это вредит Западу.

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией
Политика
Фото:Tamir Kalifa / Getty Images

Некоторые западные политики в последнее время предупреждали о возможном конфликте НАТО и Москвы. Например, в январе эстонский премьер-министр Кая Каллас говорила, что Россия через три—пять лет может стать серьезной военной угрозой для Североатлантического альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия. По данным The Telegraph, НАТО разрабатывает маршруты, по которым можно было бы перебросить американские войска и бронетехнику на фронт в случае крупной наземной войны с Россией в Европе.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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