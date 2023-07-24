Дмитрий Песков напомнил о целях военной операции после атаки дронов в Москве

Песков напомнил о целях военной операции после атаки дронов в Москве

За последние дни участилась интенсивность попыток атаковать Москву беспилотниками, в связи с чем ведется напряженная круглосуточная работа, рассказал Песков

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Цели российской военной операции на Украине должны быть выполнены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, предпримет ли что-то российская сторона, после атаки украинских дронов на Москву, передает корреспондент РБК.

«Специальная военная операция будет продолжаться, ее цели должны быть достигнуты», — сказал он.

По его словам, в Кремле видят, что за последнее время участилась интенсивность попыток атаковать столицу беспилотниками, в связи с чем принимаются меры.

На просьбу оценить работу ПВО в этот раз по сравнению с атакой на Москву в мае, Песков подчеркнул, что оценку должны давать эксперты, а Кремль лишь может констатировать, что все беспилотники были нейтрализованы. Он также переадресовал Минобороны вопрос о том, удалось ли предпринять шаги по развитию системы защиты города с конца мая.

Ранее 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два беспилотника атаковали город около 04:00. Удары пришлись по нежилым зданиям — дому № 17 на Комсомольском проспекте и бизнес-центру на проспекте Лихачева.

В Минобороны России обвинили в атаке власти Украины. Ведомство уточнило, что оба беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся актом международного терроризма.

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