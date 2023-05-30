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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что в системе ПВО «есть над чем поработать»

Президент Путин: системы ПВО в Москве во время атаки беспилотников сработали штатно
Система ПВО отработала удовлетворительно, считает президент. В то же время, по его словам, «есть над чем работать», а проблемы, связанные с ПВО, известны России по опыту защиты российской базы в Сирии
Последствия атаки беспилотников в Москве
Последствия атаки беспилотников в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Путин заявил, что в системе ПВО «есть над чем поработать»
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Во время атаки беспилотников по Москве системы ПВО сработали штатно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать», — сказал президент. По его словам, Россия сталкивалась с такими проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии. «И просто несопоставима территория самой авиабазы нашей на Хмеймиме и Москвы — огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать», — добавил президент.

Он также заявил, что Украина таким образом провоцирует Москву «на зеркальные действия». «Посмотрим, что мы будем делать», — сказал Путин.

Утром 20 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на несколько зданий в столице, они получили незначительные повреждения. В Подмосковье работала ПВО, а на подлете к столице сбили несколько дронов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.  Позднее Минобороны уточнило, что всего в атаке участвовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять сбили зенитными ракетами, еще три подавили средствами радиоэлектронной борьбы. В результате происшествия никто не погиб. Два человека обратились за медицинской помощью, однако госпитализация им не понадобилась.

Повреждения получили дома на ул. Атласова в Новой Москве (д. 11) и на ул. Профсоюзная ( д.98). Жителей трех подъездов  дома на Профсоюзной улице временно эвакуировали в целях безопасности. 

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На беспилотник, который попал в дом на Профсоюзной улице, в качестве средства поражения был установлен кумулятивный заряд КЗ-6, рассказал  источник РБК, знакомый с ситуацией. По его словам, использовалось старое советское заводское стандартное изделие с 1,8 кг взрывчатого вещества, предназначенное для «наиболее часто выполняемых взрывных работ» — пробития брони, железобетона накладным способом и не предназначенное для поражения людей или для стрельбы. 

ТАСС также сообщал о возможном попадании дрона в дом на Ленинском проспекте. Baza и РЕН ТВ сообщили, что он влетел в квартиру на 14-м этаже, но не взорвался. По данным телеграм-канала, он нес три взрывных устройства. Также звуки взрывов слышали жители подмосковных Одинцово и Красногорска, сообщил «112». Baza писала, что их слышали также жители Барвихи, а над Новой Ригой заметили дроны.

В Московской области упали дроны в деревне Ромашково и Раздоры в Одинцовском районе, в деревне Тимошкино и селе Ильинское Красногоского района, а также в элитном поселке Гринфилд в Истринском районе. 

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

В августе 2015 года Россия и Сирия заключили в Дамаске соглашение о размещении российской авиационной группы. Для этого Сирия предоставила российским военным аэродром Хмеймим, расположенный в 25 км к югу от провинции Латакия.

Авиабаза продолжила работать и после приказа президента России Владимира Путина о выводе российских войск из этой страны в конце 2017 года. Российскую авиабазу неоднократно атаковали беспилотники, в их запуске Минобороны обвиняло действующие на территории страны группировки боевиков. 

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Яна Ломакина, Наталья Демченко Наталья Демченко
Владимир Путин ПВО Москва беспилотники
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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