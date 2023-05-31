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Обломки сбитых беспилотников нашли в четырех поселках на Рублевке

Обломки атаковавших Москву дронов нашли в четырех поселках на Рублевке
Минобороны сообщало, что ПВО удалось предотвратить атаку восьми беспилотников на столицу. Правоохранительные органы нашли места падения обломков на территории подмосковных поселков, говорят источники РБК
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Правоохранительные органы нашли фрагменты беспилотников и снарядов после атаки дронов на Москву, сообщили РБК источник, близкий к ГУ МВД Московской области, и собеседник, знакомый с ходом расследования.

Часть обломков идентифицировали как обломки дронов и фрагменты снарядов. Также два фрагмента принадлежали неким «неустановленным объектам». Чтобы их идентифицировать, будут проводить экспертизы, говорит собеседник РБК.

Фрагменты были найдены в поле у дома на Елисейской улице в селе Ильинское Красногорского городского округа, а также у дома на улице Озерная в коттеджном поселке «Павлово» в городском округе Истра.

Сразу три фрагмента нашли в деревне Жуковка Одинцовского района — в дачном поселке «Новь» и дачном поселке «Ильинское». Эти поселки находятся рядом с Рублево-Успенским шоссе и Новорижским шоссе. На странице дачного строительного кооператива «Новь» рассказывается, что он был организован в 1927 году. Членами кооператива были основатели советской космонавтики Сергей Королев и Михаил Янгель, маршал авиации Александр Покрышкин, режиссер Сергей Бондарчук, директор Библиотеки иностранной литературы Маргарита Рудомино, чемпион мира по шахматам Тигран Петросян и другие известные представители советской элиты.

Также неустановленные металлические фрагменты нашли в селе Ромашково на улице Никольская — на территории школы «Лидер» с углубленным изучением английского языка. Это село также находится в Одинцовском районе Подмосковья.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

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Утром 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников, несколько домов в столице получили небольшие повреждения. Жителей нескольких подъездов поврежденных домов временно эвакуировали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе сработала ПВО, которой удалось сбить несколько беспилотников на подлете к столице. В результате происшествия никто не погиб, два человека в столице обратились к медикам за медицинской помощью, однако госпитализация им не потребовалась.

Минобороны позднее сообщило, что в атаке участвовало восемь дронов самолетного типа. Из них три подавили средствами радиоэлектронной борьбы, а пять сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. Глава ведомства Сергей Шойгу охарактеризовал атаку как террористическую акцию. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал налет беспилотников на Москву «ответными действиями киевского режима на весьма эффективные наши удары по одному из центров принятия решений в воскресенье», сам президент позднее пояснил, что два-три дня назад Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины.

Президент также оценил как удовлетворительную работу систем ПВО в Москве при атаке беспилотников. «Еще есть над чем работать», — добавил Путин.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Наталья Демченко Наталья Демченко
Подмосковье дроны беспилотники Военная операция на Украине
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