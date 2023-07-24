Литва выступила против ослабления санкций ради зерновой сделки
Литва вместе с союзниками выступает против ослабления международных санкций против России ради продления зерновой сделки, заявил президент республики Гитанас Науседа, передает LRT.
«Мы считаем абсолютно неправильным ослаблять санкции <...>. Это позиция всех властей, на каком бы уровне ни происходили обсуждения», — сказал Науседа.
На этой неделе источник среди европейских дипломатов сообщил LRT, что Евросоюз готов выслушать обращения России, направленные ООН, по вопросу условий продления экспорта украинского зерна.
Зерновую сделку Россия и Украина заключили по отдельности с ООН и Турцией в прошлом июле, в последующий год Москва не раз указывала, что не выполняется одно из условий соглашения, которое предусматривает снятие препятствий для экспорта российской продукции, а также удобрений. Власти России не раз продлевали действие зерновой сделки, но в этом июле делать это отказались. Кремль пообещал вернуться к выполнению соглашения, когда будут даны гарантии выполнения российских условий. Пока, считает президент Владимир Путин, сделка «не оправдала своего гуманитарного назначения».
Минобороны России затем объявило, что с 20 июля «все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения». Черноморский флот впоследствии провел учения по изоляции районов Черного моря, задержанию судна-нарушителя и уничтожению противника.
Власти Украины сообщили о намерении продолжить экспортировать зерно и без участия России, но принимая во внимание все риски. За продление сделки выступили ООН, Турция и другие страны. Турецкие власти считают сделку примером дипломатического успеха, указав, что та позволила избежать продовольственного кризиса во многих странах.
По данным Еврокомиссии, более 65% пшеницы, экспортируемой в рамках Черноморской зерновой инициативы, достигло развивающихся стран, кукурузу перевозили в развитые и развивающиеся страны поровну.