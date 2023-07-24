Литва выступила против ослабления санкций ради зерновой сделки

Власти западных стран любого уровня не намерены ослаблять санкции для возобновления вывоза зерна, заявил президент Литвы. Москва вышла из зерновой сделки, объявив, что ее условия по экспорту российской продукции не выполняются

Гитанас Науседа (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Литва вместе с союзниками выступает против ослабления международных санкций против России ради продления зерновой сделки, заявил президент республики Гитанас Науседа, передает LRT.

«Мы считаем абсолютно неправильным ослаблять санкции <...>. Это позиция всех властей, на каком бы уровне ни происходили обсуждения», — сказал Науседа.

На этой неделе источник среди европейских дипломатов сообщил LRT, что Евросоюз готов выслушать обращения России, направленные ООН, по вопросу условий продления экспорта украинского зерна.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили по отдельности с ООН и Турцией в прошлом июле, в последующий год Москва не раз указывала, что не выполняется одно из условий соглашения, которое предусматривает снятие препятствий для экспорта российской продукции, а также удобрений. Власти России не раз продлевали действие зерновой сделки, но в этом июле делать это отказались. Кремль пообещал вернуться к выполнению соглашения, когда будут даны гарантии выполнения российских условий. Пока, считает президент Владимир Путин, сделка «не оправдала своего гуманитарного назначения».

Минобороны России затем объявило, что с 20 июля «все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения». Черноморский флот впоследствии провел учения по изоляции районов Черного моря, задержанию судна-нарушителя и уничтожению противника.

Власти Украины сообщили о намерении продолжить экспортировать зерно и без участия России, но принимая во внимание все риски. За продление сделки выступили ООН, Турция и другие страны. Турецкие власти считают сделку примером дипломатического успеха, указав, что та позволила избежать продовольственного кризиса во многих странах.

По данным Еврокомиссии, более 65% пшеницы, экспортируемой в рамках Черноморской зерновой инициативы, достигло развивающихся стран, кукурузу перевозили в развитые и развивающиеся страны поровну.



