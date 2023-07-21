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Война санкций ,  
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Тиньков поблагодарил демократию после снятия с него британских санкций

Олег Тиньков поблагодарил демократию после снятия с него британских санкций
Сюжет
Война санкций
Тиньков называл санкции Лондона против себя ошибкой. По его словам, только при демократии ошибки могут быть исправлены — это и произошло накануне, когда бизнесмена исключили из санкционного списка
Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: Юрий Чичков / РБК)

Бизнесмен Олег Тиньков после снятия с него британских санкций отметил, что такое возможно только в демократическом обществе. Пост об этом основатель Тинькофф Банка разместил у себя в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Меня ошибочно ввели в санкции. Но как и много раз говорил, демократии, в отличие от диктаторских режимов, могут и умеют исправлять свои ошибки, так как у нас здесь работают суды, пресса и другие институты. И в конце концов правда побеждает, в отличие от автократии, где только один человек решает: прав ты или нет, сидеть тебе в тюрьме или на яхте. <...> Спасибо ДЕМОКРАТИИ», — написал он.

Лондон накануне, 20 июля, исключил Тинькова из санкционного списка, в котором бизнесмен находился с марта прошлого года. Ограничения подразумевали блокировку активов и запрет на въезд. К тому моменту бизнесмен жил в Британии и лечился там от лейкемии. Санкции помешали процессу его лечения, говорил он The Times. Газета указывала, что Тиньков живет в Европе (страна не уточнялась).

За снятие ограничений в отношении бизнесмена выступали уехавший из России оппозиционер, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан иноагентом) и британский миллиардер, основатель группы компаний Virgin Ричард Брэнсон (состояние, по версии Forbes, $3,1 млрд).

Тиньков выступил против военной операции на Украине. В апреле он продал свою 35-процентную долю в TCS Group, чьим основным активом является Тинькофф Банк. Ее приобрел «Интеррос» Владимира Потанина. 

В октябре прошлого года Тиньков объявил, что отказывается от российского гражданства, но на следующий день этот пост исчез из его аккаунта в Instagram.

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