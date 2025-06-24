Трамп заявил о надежде на сделку с Россией

Трамп заявил, что Путин предлагал помочь с урегулированием конфликта Израиля и Ирана, а он отказался. Президент США ответил коллеге, что ему «нужна помощь» с Россией. Говоря с репортерами, он выразил надежду на достижение сделки

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на достижение сделки с Россией. Так он ответил на вопрос о формулировке при упоминании России в коммюнике, которое должно быть принято по итогам саммита НАТО в Гааге.

«Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», — сказал президент США журналистам на борту своего самолета во время поездки в Гаагу.

Путин и Трамп созванивались 14 июня, на следующий день после того, как Израиль нанес первые удары по Ирану. Политики обсудили в том числе ирано-израильский конфликт.

Вашингтон после возвращения в Белый дом Дональда Трампа возобновил контакты с Москвой. Стороны ведут телефонные переговоры, переговорщики ездят в Россию и в США. Несколько раундов переговоров прошли в Саудовской Аравии и Турции.

Между собой США и Россия ведут переговоры по дипломатическим «раздражителям». Очередная встреча, как говорил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, должна была состояться в Москве, так как стороны договорились о переносе переговоров в столицы друг друга. Позднее МИД сообщил о ее отмене по инициативе американской стороны. В Кремле пояснили, что США не подошло место встречи, и вскоре они должны предложить новое.

Замглавы МИДа Сергей Рябков говорил, что Россия планирует в ходе следующих раундов переговоров добиться от США внятного ответа касательно возобновления между странами прямого авиасообщения. В то же время, по его словам, переговорщикам предстоит решить «целый комплекс вопросов». «В отношениях с США легких вопросов в принципе не бывает», — отметил он.

По Украине переговоры, посредником в которых пытались выступить США, возобновились в середине мая. Москва и Киев провели две встречи — 16 мая и 2 июня. Практическим итогом встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, и телами погибших бойцов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что дата третьего раунда переговоров с Украиной должна быть согласована уже на этой неделе. Делегациям предстоит обсудить продолжение гуманитарных обменов и проекты меморандумов о мирном урегулировании, сообщил он.

Путин на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что переговорные группы Москвы и Киева поддерживают контакт и договариваются о проведении новой встречи после 22 июня. Трамп отмечал, что в урегулировании конфликта есть «небольшой прогресс».