 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп заявил о надежде на сделку с Россией

Трамп: надеюсь на заключение сделки с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Трамп заявил, что Путин предлагал помочь с урегулированием конфликта Израиля и Ирана, а он отказался. Президент США ответил коллеге, что ему «нужна помощь» с Россией. Говоря с репортерами, он выразил надежду на достижение сделки
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на достижение сделки с Россией. Так он ответил на вопрос о формулировке при упоминании России в коммюнике, которое должно быть принято по итогам саммита НАТО в Гааге.

«Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», — сказал президент США журналистам на борту своего самолета во время поездки в Гаагу.

Путин и Трамп созванивались 14 июня, на следующий день после того, как Израиль нанес первые удары по Ирану. Политики обсудили в том числе ирано-израильский конфликт.

Трамп выругался после нарушения прекращения огня между Ираном и Израилем
Политика

Вашингтон после возвращения в Белый дом Дональда Трампа возобновил контакты с Москвой. Стороны ведут телефонные переговоры, переговорщики ездят в Россию и в США. Несколько раундов переговоров прошли в Саудовской Аравии и Турции.

Между собой США и Россия ведут переговоры по дипломатическим «раздражителям». Очередная встреча, как говорил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, должна была состояться в Москве, так как стороны договорились о переносе переговоров в столицы друг друга. Позднее МИД сообщил о ее отмене по инициативе американской стороны. В Кремле пояснили, что США не подошло место встречи, и вскоре они должны предложить новое.

Замглавы МИДа Сергей Рябков говорил, что Россия планирует в ходе следующих раундов переговоров добиться от США внятного ответа касательно возобновления между странами прямого авиасообщения. В то же время, по его словам, переговорщикам предстоит решить «целый комплекс вопросов». «В отношениях с США легких вопросов в принципе не бывает», — отметил он.

По Украине переговоры, посредником в которых пытались выступить США, возобновились в середине мая. Москва и Киев провели две встречи — 16 мая и 2 июня. Практическим итогом встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, и телами погибших бойцов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что дата третьего раунда переговоров с Украиной должна быть согласована уже на этой неделе. Делегациям предстоит обсудить продолжение гуманитарных обменов и проекты меморандумов о мирном урегулировании, сообщил он.

Путин на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что переговорные группы Москвы и Киева поддерживают контакт и договариваются о проведении новой встречи после 22 июня. Трамп отмечал, что в урегулировании конфликта есть «небольшой прогресс».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп сделка Украина Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лавров заявил, что Запад «вымаливает» перемирие для Украины
Политика
В Киеве рассказали, сколько нужно Украине на первоочередные потребности
Политика
Песков предупредил Киев о необходимости принять и понять реалии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 17:43
Акции VK выросли на указе Путина о создании национального мессенджера Инвестиции, 17:39
Отца ребенка, пострадавшего в Шереметьево, признали потерпевшим Общество, 17:32
Как промышленные регионы ищут нужные кадры на ярмарках трудоустройства Национальные проекты, 17:31
В Финляндии закончили вторую очередь забора на границе с Россией Политика, 17:27
Фетисов отказался назвать исключение «Витязя» из КХЛ потерей для хоккея Спорт, 17:25
Как в Забайкалье спасатели пятые сутки тушат лесной пожар. Видео Общество, 17:24
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
У бросившего ребенка на пол в Шереметьево мужчины нашли наркотики в крови Общество, 17:15
Кроненберг назвал Венсана Касселя своей «уродливой версией» Life, 17:15
В районе Сочи образовались мощные смерчи. Видео Общество, 17:14
Минобороны сообщило о перехвате 18 беспилотников ВСУ за три часа Политика, 17:14
«На повестке не стоит»: как развивались отношения Украины и НАТО Политика, 17:01
В АТОР разъяснили ситуацию с блокировкой телефонов в Египте Общество, 16:59