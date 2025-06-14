Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Трамп рассказал об общих взглядах с Путиным на конфликт Израиля и Ирана

Трамп обсудил с Путиным по телефону конфликт Израиля и Ирана и заявил, что он, как и его российский коллега, хотят его завершения. Ранее о телефонном разговоре сообщил помощник Путина и назвал беседу «весьма полезной»

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил с ним конфликт Израиля и Ирана. Оба политика считают, что он должен завершиться, заявил республиканец, его слова передает CBS News.

Его разговор с российским президентом длился «примерно один час».

«Мы долго беседовали. Гораздо меньше времени было потрачено на разговоры о России и Украине, но это будет на следующей неделе.Он, как и я, считает, что эта война в Израиле и Иране должна закончиться», — сказал Трамп.

Ранее о переговорах президентов сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, разговор продлился 50 минут. Помощник российского лидера назвал его «содержательным, откровенным и главное — весьма полезным».

Ушаков также отметил, что одной из тем диалога стала ситуация на Ближнем Востоке. Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана, а Трамп назвал удары Израиля по объектам на территории Ирана эффективными. Однако оба лидера выразили обеспокоенность из-за возможной эскалации конфликта.

Кроме того, Путин во время разговора с Трампом рассказал о ходе обмена военнопленными с Украиной и заявил о готовности продолжать переговоры с Киевом.

По словам республиканца, российский президент «продвигается вперед» с запланированным обменом заключенными. «Он проводит запланированные обмены пленными — большое количество обменивается, немедленно, с обеих сторон», — отметил Трамп.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, объяснив ее тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. В ночь на 14 июня Тегеран нанес ответные удары по израильским военным центрам и авиабазам, а также военно-промышленным объектам.