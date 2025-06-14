Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил с ним конфликт Израиля и Ирана. Оба политика считают, что он должен завершиться, заявил республиканец, его слова передает CBS News.
Его разговор с российским президентом длился «примерно один час».
«Мы долго беседовали. Гораздо меньше времени было потрачено на разговоры о России и Украине, но это будет на следующей неделе.Он, как и я, считает, что эта война в Израиле и Иране должна закончиться», — сказал Трамп.
Ранее о переговорах президентов сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, разговор продлился 50 минут. Помощник российского лидера назвал его «содержательным, откровенным и главное — весьма полезным».
Ушаков также отметил, что одной из тем диалога стала ситуация на Ближнем Востоке. Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана, а Трамп назвал удары Израиля по объектам на территории Ирана эффективными. Однако оба лидера выразили обеспокоенность из-за возможной эскалации конфликта.
Кроме того, Путин во время разговора с Трампом рассказал о ходе обмена военнопленными с Украиной и заявил о готовности продолжать переговоры с Киевом.
По словам республиканца, российский президент «продвигается вперед» с запланированным обменом заключенными. «Он проводит запланированные обмены пленными — большое количество обменивается, немедленно, с обеих сторон», — отметил Трамп.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, объяснив ее тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. В ночь на 14 июня Тегеран нанес ответные удары по израильским военным центрам и авиабазам, а также военно-промышленным объектам.
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