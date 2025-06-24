Трамп выругался после нарушения прекращения огня между Ираном и Израилем
Президент США Дональд Трамп выругался, комментируя нарушение прекращения огня Израилем и Ираном.
«Знаете, что у нас есть? По сути, у нас есть две страны, которые так долго и так упорно воюют, что они не знают, что, [черт возьми], они делают. Вы понимаете это?», — заявил он.
Трамп допустил, что Израиль нарушил режим прекращения огня «неумышленно». Он добавил, что ему придется успокоить Израиль в свете нарушений перемирия с Ираном.
️Американский президент объявил о перемирии между Израилем и Ираном ночью, после удара по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Стороны должны были прекратить огонь в 7 утра. Позднее в окрестностях иранских городов Баболь и Бабольсер были слышны взрывы. The Times of Israel сообщало, что израильские ВВС атаковали радиолокационную станцию к северу от Тегерана в ответ на нарушение огня с иранской стороны.
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