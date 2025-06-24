 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Трамп выругался после нарушения прекращения огня между Ираном и Израилем

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Трамп выругался после нарушения прекращения огня между Ираном и Израилем
Video

Президент США Дональд Трамп выругался, комментируя нарушение прекращения огня Израилем и Ираном.

«Знаете, что у нас есть? По сути, у нас есть две страны, которые так долго и так упорно воюют, что они не знают, что, [черт возьми], они делают. Вы понимаете это?», — заявил он.

Трамп допустил, что Израиль нарушил режим прекращения огня «неумышленно». Он добавил, что ему придется успокоить Израиль в свете нарушений перемирия с Ираном.

️Американский президент объявил о перемирии между Израилем и Ираном ночью, после удара по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Стороны должны были прекратить огонь в 7 утра. Позднее в окрестностях иранских городов Баболь и Бабольсер были слышны взрывы. The Times of Israel сообщало, что израильские ВВС атаковали радиолокационную станцию к северу от Тегерана в ответ на нарушение огня с иранской стороны.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Алина Нафикова
Дональд Трамп Израиль Иран США
Материалы по теме
CNN узнал о «жестком разговоре» Трампа с Нетаньяху
Политика
Трамп обвинил Иран и Израиль в срыве перемирия
Политика
NYT узнала, что слова Трампа о перемирии удивили его администрацию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера Технологии и медиа, 16:09
Дума поддержала невыдачу удостоверений фильмам, противоречащим ценностям Общество, 16:04
Дэвид Кроненберг объяснил значение теорий заговора для людей Life, 16:04
Для тех, кто не поймет. Тест нового рамного внедорожника Oting Palasso Авто, 16:04
Старшеклассница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов Город, 16:03
«Локомотив» заключил новый контракт с одним из лучших новичков КХЛ Спорт, 16:02
Ledger представила физический ключ для восстановления криптокошелька Крипто, 16:01
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Трамп выругался после нарушения прекращения огня между Ираном и Израилем Политика, 16:00
Союз туриндустрии не подтвердил сообщения о блокировке телефонов в Египте Общество, 15:57
Божович рассказал о желании в 10-й раз возглавить клуб РПЛ Спорт, 15:57
Капитализация Tesla выросла на $80 млрд после запуска роботакси Инвестиции, 15:52
Bloomberg описал сценарий возможного конфликта России и НАТО Политика, 15:51
В Иране заявили о готовности восстановить ядерную промышленность Политика, 15:42
Госдума уточнила правила учета прав на недвижимость на новых территориях Недвижимость, 15:38