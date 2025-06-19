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Военная операция на Украине ,  
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Кремль раскрыл, когда будет известна дата новых переговоров с Украиной

Песков: дату третьего раунда переговоров с Киевом согласуют на следующей неделе
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин говорил, что Украина и Россия договариваются о новой встрече после предстоящего воскресенья. Прошлые переговоры проходили 16 мая и 2 июня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью RT.

«Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций», — сказал он.

Ранее президент Владимир Путин, общаясь с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия и Украина договариваются о встрече после 22 июня.

По словам Путина, глава российской делегации и его помощник Владимир Мединский находится в контакте «со своим контрпартнером из Киева» на этот счет. Делегацию Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

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Киев и Москва провели предыдущие две встречи 16 мая и 2 июня в Стамбуле. На последних переговоры стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня, содержание документов и с российской, и с украинской стороны было раскрыто. 

Практическим итогом встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, и телами погибших бойцов. В июне, в частности, Россия передала Украине останки свыше 6 тыс. человек. 19 июня прошел и очередной обмен пленными, но численность возвращенных Москве и Киеву не раскрывалась.

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пресс-секретарь президента России
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