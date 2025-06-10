Рябков назвал одну из самых сложных тем следующих переговоров с США
Россия планирует в ходе следующих раундов переговоров добиться внятного ответа от США о возобновлении между странами прямого авиасообщения, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, передает «РИА Новости».
Кремль будет добиваться более внятного ответа об авиасообщении от Вашингтона на третьем раунде консультаций России и Соединенных Штатов, притом что с «США легких вопросов в принципе не бывает».
«Там целый комплекс вопросов. И более трудных, и более легких, хотя в отношениях с США легких вопросов в принципе не бывает. Но, сравнивая один с другим, условно говоря, с визами проще разобраться, чем с возобновлением прямого авиасообщения», — отметил Рябков.
Ранее, в апреле, помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что США увязывают восстановление прямого авиасообщения между американскими городами и Россией с урегулированием конфликта на Украине. Ушаков тем не менее отметил, что тема восстановления прямого сообщения между Москвой и Вашингтоном поднималась «в ходе некоторых контактов».
Так, российская делегация предложила восстановить прямое авиасообщение с США на переговорах с Россией в Стамбуле 27 февраля.
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