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Переговоры России и США ,  
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МИД сообщил об отмене переговоров по «раздражителям» по инициативе США

Захарова: США отменили очередные переговоры с Россией по «раздражителям»
Сюжет
Переговоры России и США
Новый раунд переговоров по «раздражителям» между Россией и США отменен по инициативе Штатов, заявила Захарова. Она выразила надежду, что пауза «не станет слишком долгой». Встречу планировали провести в Москве в ближайшее время
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Встреча России и США по устранению «раздражителей» в отношениях отменена по инициативе американской стороны, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

10 июня российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что на консультациях в апреле стороны решили перенести дальнейшие переговоры по дипломатическим «раздражителям» в столицы. Он уточнил, что следующая встреча пройдет в ближайшее время в Москве.

«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению «раздражителей» в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков. Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной», — заявила Захарова.

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Контакты между Россией и США активизировались после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Президент США провел пять телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным (во время последнего, 14 июня, они обсудили эскалацию конфликта Ирана и Израиля). Также по телефону несколько раз поговорили глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

Представители сторон встречались в Эр-Рияде и Стамбуле. Замглавы МИДа Сергей Рябков сообщал, что в ходе следующего раунда переговоров Москва намерена добиться внятного ответа от США о возобновлении между странами прямого авиасообщения.

Дарчиев говорил об «окне возможностей» для восстановления отношений Москвы и Вашингтона и о планах России выйти на «модель неконфронтационного сосуществования» с США. Нынешнее состояние отношений стран он оценивал словами «дорогу осилит идущий».

В Кремле отмечали, что в отношениях с США много «завалов», и призывали не надеяться на «быстрые результаты». «Авгиевы конюшни отношений России и США слишком грязные, их долго убирать», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Мария Захарова США переговоры Москва МИД
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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