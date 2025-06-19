Путин назвал возможные сроки новой встречи делегаций России и Украины

Путин: переговорщики России и Украины в контакте по новой встрече после 22 июня

Новая встреча делегаций может состояться после 22 июня, ведутся обсуждения, рассказал Путин. Он отметил желание Москвы как можно быстрее завершить конфликт, «и лучше — мирным путем»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Переговорные группы России и Украины в контакте, они договариваются о встрече после 22 июня, рассказал на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин.

«Сейчас только у Мединского спрашивал, он сегодня по-моему только разговаривал со своим контрпартнером из Киева. Они договариваются встречаться после 22 июня», — заявил президент.

Помощник президента Владимир Мединский возглавляет группу российских переговорщиков. Глава переговорной группы Украины — министр обороны Рустем Умеров.

«Мы готовы субстантивно вести переговоры по принципам урегулирования. Надо только, чтобы украинская сторона тоже была к этому готова, и ее западные спонсоры и, так называемые союзники, не подталкивали к борьбе до последнего украинца, а указывали на реалии сегодняшнего дня и подталкивали к договоренностям, а не к продолжению боевых действий», — сказал Путин.

По его мнению, американский президент Дональд Трамп, «искренне стремится к урегулированию». «Поверьте, мы тоже хотим это завершить, и как можно быстрее. И лучше — мирным путем, если мы смогли бы договориться», — добавил он.

Первый за три года раунд переговоров российской и украинской делегаций прошел 16 мая в Стамбуле, второй — 2 июня. По итогам первых переговоров Россия и Украина договорились представить свое видение возможного прекращения огня и провести обмен пленными. Результатом второй встречи стали договоренности о еще одном обмене пленными, а также телами погибших.