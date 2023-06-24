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Прокуратура Москвы напомнила об ограничениях для машин и связи из-за КТО

Прокуратура Москвы напомнила об ограничениях для автомобилей и связи при режиме КТО
Из-за режима контртеррористической операции есть ограничения, связанные с использованием автомобилей и средств связи, личным досмотром. Этот режим ввели в Москве 24 июня
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В связи с режимом контртеррористической операции на территории Москвы могут быть введены ограничения, в том числе с использованием личного автотранспорта, предупредила столичная прокуратура.

«Действующим законодательством в целях обеспечения безопасности предусмотрен ряд обязательных для исполнения гражданами и организациями ограничений в ходе режима КТО, в том числе связанных с перемещением и
использованием личного автотранспорта, а также средств связи, порядком личного досмотра», — говорится в сообщении.

Прокуратура также предостерегла от распространения недостоверной информации и напомнила об ответственности за это. Оперативные службы и подразделения находятся в режиме максимальной готовности.

Ранее 24 июня в Москве и области объявили режим контртеррористической операции. Его ввели «в целях пресечения возможных террористических актов», уточнили в ведомстве. При этом мэр Сергей Собянин уточнил, что ограничений на въезд и выезд из города нет. Проблемы с движением транспорта могут возникать из-за проверочных мероприятий.

Накануне вечером основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить. Министерство обороны России расценило его обвинения как провокацию и назвало их не соответствующими действительности. Против Пригожина завели дело об организации мятежа (ст. 279 УК РФ). В телеобращении президент Владимир Путин назвал действия бизнесмена и ЧВК «Вагнер» «вооруженным мятежом» и пообещал, что виновные «понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом».

Утром 24 июня Пригожин заявил, что силы ЧВК «Вагнер» блокируют Ростов-на-Дону и контролируют военные объекты в городе. Позже Пригожин опубликовал видеокадры из штаба Южного военного округа.

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