МИД заявил, что действия Пригожина «играют на руку внешним врагам России»

МИД отметил, что действия Пригожина и ЧВК «Вагнер» не нашли поддержки в российском обществе. Ведомство предупредило, что Западу не следует использовать события в стране для достижения «русофобских целей»

Обстановка в Ростове-на-Дону (Фото: Reuters)

Попытки ЧВК «Вагнер» и ее главы Евгения Пригожина дестабилизировать ситуацию в России встретили неприятие в российском обществе, при этом «мятеж играет на руку внешним врагам» страны, говорится в заявлении МИДа.

«Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом», — сказано в сообщении.

МИД заявил, что ценит понимание российской позиции союзниками и партнерами страны и выразил уверенность, что в скором времени ситуация разрешится.

Ведомство также отметило, что «цели и задачи специальной военной операции будут выполнены», Россия будет придерживаться «суверенного курса» для обеспечения своей безопасности, защиты ценностей и «формирования справедливого многополярного миропорядка».

Вечером 23 июня Пригожин заявил о ракетном ударе со стороны Минобороны по тыловым лагерям ЧВК и гибели некоторых бойцов. Военное ведомство опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж»), она предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Президент Владимир Путин в обращении 24 июня заявил, что действия главы ЧВК — это предательство и удар в спину, организаторы «мятежа» ответят за содеянное. Президент позвонил коллегам — президентам Александру Лукашенко (Белоруссия), Касыму-Жомарту Токаеву (Казахстан), Шавкату Мирзиёеву (Узбекистан), Реджепу Тайипу Эрдогану (Турция), чтобы проинформировать их об обстановке в России. Эрдоган сообщил о готовности помочь в урегулировании ситуации.

Пригожин утром 24 июня заявил о блокировке группой Ростова-на-Дону и намерении «идти в Москву». Во второй половине дня глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о передвижении техники ЧВК в регионе. В Воронежской области, Москве и Подмосковье действует режим контртеррористической операции (КТО).