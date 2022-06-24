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Военная операция на Украине ,  
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Страны ЕС одобрили выделение Украине еще €9 млрд финансовой помощи

Евросоюз продолжит увеличивать военную поддержку Украины, говорится в документе по итогам саммита лидеров ЕС
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters)

Европейский совет, куда входят лидеры стран Евросоюза, одобрил выделение Украине дополнительной финансовой помощи в размере €9 млрд, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после саммита ЕС, передает польское радио Lublin.

«Европейский совет одобрил дополнительную финансовую помощь Украине в размере €9 млрд», — сказал он.

Из итогового документа саммита ЕС следует, что средства планируется выделить в 2022 году. Там также говорится, что ЕС подтверждает «твердую поддержку» Украины и продолжить оказывать ей экономическую, финансовую и гуманитарную помощь.

«С этой целью Европейский совет призывает Совет ЕС (орган, куда входят министры стран-членов Евросоюза. — РБК) оперативно работать над дальнейшим увеличением военной поддержки», — говорится в документе.

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С конца февраля, когда Россия начала военную операцию на Украине, объем международной помощи Киеву превысил $75 млрд, подсчитал РБК на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики.

Крупнейшим донором военной и гуманитарной помощи стали США ($25 млрд), финансовой — институты Европейского союза ($11,6 млрд). Объем гуманитарной помощи Украине сопоставим с планом ООН по борьбе с коронавирусом, а военной — с оборонным бюджетом Австралии.

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Военную помощь западных стран Украине неоднократно критиковали российские власти. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что, снабжая Киев оружием, НАТО вступает «прокси-войну» с Россией, а также говорил, что западное оружие на Украине станет целью российских войск. На фоне этих заявлений Минобороны несколько раз заявляло об уничтожении складов, где по его данным хранилось вооружение из США и европейских стран.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Военная операция на Украине финансовая помощь Матеуш Моравецкий Польша Европейский совет

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