Европарламент принял резолюцию о кандидатуре Украины и Молдавии в ЕС

Киев, Украина (Фото: Natacha Pisarenko / AP)

Депутаты Европарламента подавляющим большинством проголосовали за резолюцию о скорейшем предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Сообщение опубликовано на сайте парламента.

«С 529 голосами за, 45 против и 14 воздержавшимися парламент в четверг принял резолюцию, в которой призывает глав государств, которые проведут саммит сегодня и завтра, предоставить статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдавии без промедлений», — говорится в заявлении.

Также парламентарии призвали оперативно дать статус кандидата в ЕС Грузии, но отметили, что это должно произойти после необходимых реформ.

В заявлении Европарламента отмечено, что ускоренной процедуры вступления в ЕС быть не должно. Все страны-кандидаты должны соответствовать необходимым критериям членства.

Украина подала заявку о вступлении в Евросоюз через несколько дней после начала российской военной операции. Вслед за ней это сделали власти Грузии и Молдавии. В Киеве не раз призывали предоставить республике членство по ускоренной процедуре, но этот порядок оспаривали некоторые участники объединения.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, страна «ясно показала стремление и решимость соответствовать европейским ценностям и стандартам». Председатель комиссии указала, что Киев принял жесткие законы против олигархов и выполнил 70% рекомендаций Евросоюза по реформам в отношении прав меньшинств.

Читайте на РБК Pro Pro Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов Инструкции Pro Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Статьи Pro Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Инструкции Pro Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Инструкции Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей Инструкции Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить Статьи

Окончательное решение о членстве Украины в ЕС, по данным агентства Bloomberg, будет объявлено на саммите лидеров стран сообщества 23–24 июня. В издании отметили, что все лидеры согласны предоставить Украине такой статус.