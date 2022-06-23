Европарламент принял резолюцию о кандидатуре Украины и Молдавии в ЕС
Депутаты Европарламента подавляющим большинством проголосовали за резолюцию о скорейшем предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Сообщение опубликовано на сайте парламента.
«С 529 голосами за, 45 против и 14 воздержавшимися парламент в четверг принял резолюцию, в которой призывает глав государств, которые проведут саммит сегодня и завтра, предоставить статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдавии без промедлений», — говорится в заявлении.
Также парламентарии призвали оперативно дать статус кандидата в ЕС Грузии, но отметили, что это должно произойти после необходимых реформ.
В заявлении Европарламента отмечено, что ускоренной процедуры вступления в ЕС быть не должно. Все страны-кандидаты должны соответствовать необходимым критериям членства.
Украина подала заявку о вступлении в Евросоюз через несколько дней после начала российской военной операции. Вслед за ней это сделали власти Грузии и Молдавии. В Киеве не раз призывали предоставить республике членство по ускоренной процедуре, но этот порядок оспаривали некоторые участники объединения.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, страна «ясно показала стремление и решимость соответствовать европейским ценностям и стандартам». Председатель комиссии указала, что Киев принял жесткие законы против олигархов и выполнил 70% рекомендаций Евросоюза по реформам в отношении прав меньшинств.
Окончательное решение о членстве Украины в ЕС, по данным агентства Bloomberg, будет объявлено на саммите лидеров стран сообщества 23–24 июня. В издании отметили, что все лидеры согласны предоставить Украине такой статус.