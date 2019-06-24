Песков указал на «физическую опасность получить по зубам» в Грузии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,93 -0,10 EUR Бирж. 71,72 +0,07 Brent 65,08 -0,11% USD Нал. 63,47 62,56 EUR Нал. 72,19 71,25 USD ЦБ 62,91 -0,22 EUR ЦБ 71,60 +0,25 EUR/USD 1,1397 +0,0029 BTC/USD Бирж. 10 903,14 -16,86 IMOEX 2 766,32 +0,18% RTSI 1 384,73 +0,71% DJIA 26 719,13 -0,13% Nasdaq 8 031,71 -0,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
UnitedHealth $270 (+6,89%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Лукойл ₽6 066 (+14,55%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+21,53%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
UnitedHealth $270 (+6,89%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Лукойл ₽6 066 (+14,55%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+21,53%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 62,91 (-0,22) Quote, 13:56
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 71,6 (+0,25) Quote, 13:56
На юге Казахстана начались подземные толчки после взрыва в воинской части Общество, 14:41 В МИД допустили возникновение похожего на Карибский кризиса Политика, 14:38 Ущерб Грузии от полной потери туристов из России оценили в $100 млн Экономика, 14:36 ПАСЕ проголосовала против обсуждения крушения MH17 и взносов России Политика, 14:31 Покинувший «Спартак» Глушаков сообщил в Instagram о поиске работы Спорт, 14:28 В Россельхознадзоре не нашли проблем со ввозом овощей и фруктов из Грузии Общество, 14:28 Появилось видео взрыва в воинской части на юге Казахстана Общество, 14:25 Интерес россиян к прямой линии с Путиным стал самым низким с 2011 года Общество, 14:22 Российские стрелки Черноусов и Ломова выиграли золото Европейских игр Спорт, 14:15 Как продукты и сервисы Сбербанка подстраиваются под потребности клиентов Партнерский материал, 14:13 Число пострадавших от взрыва в Казахстане увечилось до 16 Общество, 14:06 Как ужесточение санкций против Ирана скажется на цене золота и нефти Quote, 13:58 «Зенит» объявил о переходе баскетболиста «Химок» Спорт, 13:56 Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года Общество, 13:56
Протесты в Грузии ,  
0 
Песков указал на «физическую опасность получить по зубам» в Грузии
Пресс-секретарь президента заявил, что в Грузии действительно есть угроза безопасности для граждан России. В качестве примера он назвал ситуацию с журналистами
Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Отвечая на вопрос, есть ли гипотетическая опасность для россиян в Грузии, Песков предложил поинтересоваться у журналистов ВГТРК, насколько там реально «получить по зубам», сообщает корреспондент РБК. «Она [опасность] вовсе не гипотетическая, она физическая», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Политика
Лавров назвал Грузию примером последствий геополитической инженерии

Песков отметил, что с агрессивным отношением столкнулись в Грузии и российские парламентарии. «Можно, к сожалению, констатировать, что сейчас в Грузии царит очень такая русофобская истерия. Она искусственно подогревается тоже такими радикальными элементами. По-моему, названных примеров вполне достаточно для того, чтобы понять, что в целом опасность может быть, на фоне этого риска были введены вынужденные рестрикции».

Ограничение сообщения с Грузией Песков назвал вынужденным и добавил, что временный запрет полетов не является санкциями.

Общество
Ассоциация гостиниц Грузии опровергла массовую отмену брони россиянами

Нападение на журналистов телеканала «Россия 24» произошло 22 июня. В центре Тбилиси представители российской прессы брали интервью у владельца турагентства, когда на них напали молодые люди, выкрикивавшие националистические лозунги. По словам сотрудника ВГТРК, съемочную группу провоцировали на ответные действия, но та не поддавалась на провокацию.

Российский МИД после этого потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность журналистов. МВД Грузии по факту случившегося возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 154 (воспрепятствование журналистской деятельности) и ч. 1 ст. 126 (насилие в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса Грузии.

Политика
Президент Грузии выступила за дальнейший приезд российских туристов

Президент Владимир Путин после событий в Тбилиси объявил о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля, объяснив свой указ необходимостью обеспечить безопасность граждан России.

24 июня Роспотребнадзор заявил, что ужесточит контроль за качеством грузинского вина. Песков, комментируя эту новость, заверил, что это не имеет отношения к политическому конфликту. «Роспотребнадзор выполняет свои функции. Проверяет качество поставляемой продукции во многих странах на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией», — сказал пресс-секретарь президента России.

Фотогалерея 
Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж

Авторы: Владимир Дергачев, Артем Филипенок
Теги: Грузия, Запрет полетов, Дмитрий Песков
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о потере Грузией более 150 тыс. российских туристов
Общество
Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами
Общество
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter