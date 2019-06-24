Песков указал на «физическую опасность получить по зубам» в Грузии

Пресс-секретарь президента заявил, что в Грузии действительно есть угроза безопасности для граждан России. В качестве примера он назвал ситуацию с журналистами

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Отвечая на вопрос, есть ли гипотетическая опасность для россиян в Грузии, Песков предложил поинтересоваться у журналистов ВГТРК, насколько там реально «получить по зубам», сообщает корреспондент РБК. «Она [опасность] вовсе не гипотетическая, она физическая», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Песков отметил, что с агрессивным отношением столкнулись в Грузии и российские парламентарии. «Можно, к сожалению, констатировать, что сейчас в Грузии царит очень такая русофобская истерия. Она искусственно подогревается тоже такими радикальными элементами. По-моему, названных примеров вполне достаточно для того, чтобы понять, что в целом опасность может быть, на фоне этого риска были введены вынужденные рестрикции».

Ограничение сообщения с Грузией Песков назвал вынужденным и добавил, что временный запрет полетов не является санкциями.