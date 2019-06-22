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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Протесты в Грузии ,  
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Телеканал «Россия 24» заявил о нападении на съемочную группу в Тбилиси
Националистически настроенные молодые люди попытались избить корреспондента и оператора во время съемки сюжета на улицах Тбилиси
Фото: Стрингер / EPA / ТАСС

Грузинские националисты попытались избить корреспондента и оператора «России 24» в Тбилиси, когда те брали интервью у владельцев одного из турагентств. Об этом говорится в сообщении телеканала, опубликованном на его сайте.

Сообщается, что подошедшие к съемочной группе молодые люди начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить журналистов. За них вступился супруг хозяйки турагентства — грузин по национальности, уточняет телеканал. В итоге развитие конфликта удалось предотвратить, молодые люди убежали.

Участник съемочной группы корреспондент Станислав Бернвальд в эфире телеканала уточнил, что подошедшие двое молодых людей «начали сначала словесно, а потом физически воздействовать на мужа хозяйки агентства, завязалась драка. «Сразу было понятно, что нас вынуждают на ответные действия, чтобы мы ввязались в драку, но мы максимально старались не поддаваться на эту провокацию», — сказал журналист.

Видео: РБК

В Тбилиси продолжаются акции протеста на фоне антироссийских настроений. Поводом для них послужил инцидент с участием депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергея Гаврилова, который произошел 20 июня. В тот день Гаврилов во время заседания ассамблеи в грузинском парламенте сел в кресло его спикера. Это вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий, они потребовали, чтобы российская делегация немедленно покинула зал заседания. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом и оккупантом» Грузии. В тот же день в Тбилиси начались акции протеста, их участники выступают с антироссийскими лозунгами.

Сам Гаврилов объяснил, что сел в то кресло, куда его пригласила сесть принимающая сторона. Генеральный секретарь МАП Андреас Михаилидис заявил, что ассамблея оценивает происшедшее как провокацию группы националистов.

Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские авиакомпании с 8 июля временно прекращают полеты в Грузию, правительству поручено вывезти из Грузии всех российских туристов.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Грузия, журналисты
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