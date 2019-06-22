Телеканал «Россия 24» заявил о нападении на съемочную группу в Тбилиси

Националистически настроенные молодые люди попытались избить корреспондента и оператора во время съемки сюжета на улицах Тбилиси

Фото: Стрингер / EPA / ТАСС

Грузинские националисты попытались избить корреспондента и оператора «России 24» в Тбилиси, когда те брали интервью у владельцев одного из турагентств. Об этом говорится в сообщении телеканала, опубликованном на его сайте.

Сообщается, что подошедшие к съемочной группе молодые люди начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить журналистов. За них вступился супруг хозяйки турагентства — грузин по национальности, уточняет телеканал. В итоге развитие конфликта удалось предотвратить, молодые люди убежали.

Участник съемочной группы корреспондент Станислав Бернвальд в эфире телеканала уточнил, что подошедшие двое молодых людей «начали сначала словесно, а потом физически воздействовать на мужа хозяйки агентства, завязалась драка. «Сразу было понятно, что нас вынуждают на ответные действия, чтобы мы ввязались в драку, но мы максимально старались не поддаваться на эту провокацию», — сказал журналист.

Видео: РБК

В Тбилиси продолжаются акции протеста на фоне антироссийских настроений. Поводом для них послужил инцидент с участием депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергея Гаврилова, который произошел 20 июня. В тот день Гаврилов во время заседания ассамблеи в грузинском парламенте сел в кресло его спикера. Это вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий, они потребовали, чтобы российская делегация немедленно покинула зал заседания. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом и оккупантом» Грузии. В тот же день в Тбилиси начались акции протеста, их участники выступают с антироссийскими лозунгами.