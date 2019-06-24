Лавров назвал Грузию примером последствий геополитической инженерии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Грузия стала примером последствий «геополитической инженерии» Запада наравне с Украиной. Об этом он сообщил на встрече с руководителями российских региональных некоммерческих организаций, трансляция которой велась в Twitter МИД России.

«Еще один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной», — заявил он.

Лавров добавил, что при этом Россия «ни от кого не отгораживается» и готова к диалогу по важным для всего человечества угрозам, таким как терроризм, наркоторговля и другим. Он отметил, что Москва будет продолжать продвигать позитивную повестку дня и восстанавливать доверие между странами.

20 июня в Грузии начались акции протеста. Они были вызваны инцидентом с депутатом Госдумы и президентом Межпарламентской ассамблеи православия Сергеем Гавриловым. Во время заседания ассамблеи в грузинском парламенте он сел в кресло спикера, что не понравилось оппозиции. Ее представители потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе. На следующий день он ушел в отставку.