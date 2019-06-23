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Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Протесты в Грузии ,  
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Ассоциация гостиниц Грузии опровергла массовую отмену брони россиянами

В Грузии не наблюдается массовой отмены бронирования отелей после указа российского президента о приостановке полетов в страну. Об этом сообщил телеканалу «Рустави 2» глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

По его словам, несмотря на запреты, российские туристы с низким доходом все равно будут приезжать в Грузию. Более того, он выразил уверенность, что более платежеспособные россияне также выберут Грузию для путешествия в знак протеста против введенных ограничений.

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«Кто ранее не собирался приезжать, теперь [после указа Путина] решил посетить [Грузию]», — подчеркнул Алавердашвили.

Он добавил, что в настоящий момент ассоциация пытается диверсифицировать рынок, чтобы помимо российских граждан привлечь в Грузию туристов из европейских и азиатских стран.

Ранее в некоторых грузинских отелях опровергли резкую отмену брони на номера после указа Путина, запрещающего российским авиакомпаниям выполнять рейсы в страну. Так, в отеле Holiday Inn Tbilisi зафиксировали столько же отмен бронирования, сколько в обычные дни. В отеле Hotels & Preference Hualing Tbilisi отметили, что число бронирований, напротив, увеличилось.

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Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать в Грузию. Согласно документу, туроператорам рекомендуется прекратить продажу путевок в эту страну.

Обстановка в Грузии обострилась после того, как депутат Госдумы и президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов во время заседания ассамблеи в грузинском парламенте сел в кресло спикера Ираклия Кобахидзе. Грузинская оппозиция в знак протеста покинула зал заседания, потребовала отставки спикера и запрета правящей партии.


 

Теги: Грузия, гостиницы, российские туристы, отмена, бронирование отелей
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