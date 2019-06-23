Ассоциация гостиниц Грузии опровергла массовую отмену брони россиянами

В Грузии не наблюдается массовой отмены бронирования отелей после указа российского президента о приостановке полетов в страну. Об этом сообщил телеканалу «Рустави 2» глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

По его словам, несмотря на запреты, российские туристы с низким доходом все равно будут приезжать в Грузию. Более того, он выразил уверенность, что более платежеспособные россияне также выберут Грузию для путешествия в знак протеста против введенных ограничений.

«Кто ранее не собирался приезжать, теперь [после указа Путина] решил посетить [Грузию]», — подчеркнул Алавердашвили.

Он добавил, что в настоящий момент ассоциация пытается диверсифицировать рынок, чтобы помимо российских граждан привлечь в Грузию туристов из европейских и азиатских стран.