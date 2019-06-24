Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами

В ведомстве заявили, что за последние пять лет объем не соответствующей стандартам алкогольной продукции грузинского производства вырос почти втрое

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Проверки поставляемой в Россию из Грузии алкогольной продукции свидетельствуют об ухудшении ее качества, сообщила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). По данным ведомства, за последние пять лет объем не соответствующей стандартам алкогольной продукции грузинского производства вырос почти втрое.

«Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 24 июня.

В ведомстве пояснили, что только в 2018 году к ввозу на территорию России не был допущен ряд партий алкогольной продукции общим объемом 203 тыс. л.

Об ужесточении контроля за грузинскими винами Роспотребнадзор объявил на фоне подписания президентом России Владимиром Путиным указа «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий», в соответствии с которым российским авиакомпаниям начиная с 8 июля запрещено совершать полеты в Грузию, а туроператорам рекомендуется «воздержаться» от продажи туров в эту страну. Позднее Минтранс сообщил, что с того же дня грузинским авиакомпаниям будет запрещено осуществлять полеты в Россию.

23 июня член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич сообщил, что Россия может ввести в отношении Грузии дополнительные меры, «выходящие за пределы туристического эмбарго».