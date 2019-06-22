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Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
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МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24». Об этом сообщает Imedi News.

По данным ведомства, расследование инициировано по ч. 1 ст. 154 (воспрепятствование журналистской деятельности) и ч. 1 ст. 126 (насилие в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса Грузии.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси напали на корреспондента и оператора телеканала «Россия 24». Националисты пытались избить журналистов во время интервью с одним из туроператоров.

Российский МИД потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность журналистов, находящихся в данный момент в Тбилиси. В пятницу, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ о временном запрете с 8 июля российским авиакомпаниям летать в Грузию. В субботу Минтранс объявил, что полеты грузинских авиакомпаний также будут приостановлены с этого же дня.

Теги: журналисты, Грузия, уголовное дело
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