Президент Грузии выступила за дальнейший приезд российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посчитала, что политические разногласия не должны влиять на туристов из России, которые хотят посетить ее страну

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

В интервью телеканалу Euronews Зурабишвили особо отметила, что единственная перспектива Грузии — Евросоюз. Она признала, что напряженность в отношениях с Россией существует давно, что не помешало полутора миллионам туристов посетить Грузию.

Зурабишвили посчитала неправильным решение российского президента Владимира Путина приостановить полеты в Грузию. «Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию», — заявила президент.

По ее словам, политики и руководители должны решить существующую проблемы и «объединить грузинские территории». «Но это не должно ни коем образом влиять на туристов и население», — добавила она.

Зурабишвили добавила, что несмотря на большое число российских туристов в последние годы, за все это время «обошлось без инцидентов и участием приезжих и местного населения».