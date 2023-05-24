МИД исключил расширение числа портов в рамках зерновой сделки

С требованием расширить перечень экспортируемых товаров и увеличить количество портов в рамках зерновой сделки неоднократно выступал Киев. Российский МИД заявил, что «речи об этом быть не может»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова исключила расширение перечня экспортируемых товаров и увеличение количества портов в рамках зерновой сделки. Об этом она заявила на брифинге.

Ранее Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщал, что Киев готов рассмотреть возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса в случае распространения зерновой сделки на дополнительное число украинских портов.

«Российской стороной для других заинтересованных сторон неоднократно в ходе экспертных встреч доводилась позиция, что по расширению по этим двум категориям — перечня товаров и увеличение количества портов — речи быть не может» — заявила Захарова, отвечая на вопрос журналиста о данных Reuters.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Срок действия соглашения уже несколько раз продлевали, в последний раз — до 18 мая. Очередное продление было под вопросом, поскольку Россия неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется. Тем не менее 17 мая МИД России объявил о продлении зерновой сделки на два месяца. Министерство призвало максимально быстро исправить «перекосы» в исполнении сделки.

Восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса — одно из условий, которые Россия выдвигала в мае 2023 года для продления сделки по экспорту украинского продовольствия. Помимо этого, среди требование российской стороны были:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

По словам украинского посла в Турции Василия Бондара, вновь продленная зерновая сделка не предусматривает удовлетворение каких-либо требований российской стороны. «Соглашение предусматривает механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки», — пояснял он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 17 мая, что получил от российской стороны гарантии беспрепятственного выхода турецких судов из двух украинских портов — Николаев и Ольвия. Однако через неделю власти Украины сообщили, что эти порты не возобновят свою работу.

В Кремле после переговоров о продлении зерновой инициативы заявили о достижении «относительного результата». Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев высказал мнение, что в ее продлении сейчас нет «позитивов» для российских экспортеров. Он рассчитывает, что удастся все же добиться выполнения требований Москвы.