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Военная операция на Украине ,  
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МИД исключил расширение числа портов в рамках зерновой сделки

Захарова: расширение числа портов и перечня товаров в рамках зерновой сделки исключено
С требованием расширить перечень экспортируемых товаров и увеличить количество портов в рамках зерновой сделки неоднократно выступал Киев. Российский МИД заявил, что «речи об этом быть не может»
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Официальный представитель МИД России Мария Захарова исключила расширение перечня экспортируемых товаров и увеличение количества портов в рамках зерновой сделки. Об этом она заявила на брифинге.

Ранее Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщал, что Киев готов рассмотреть возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса в случае распространения зерновой сделки на дополнительное число украинских портов.

«Российской стороной для других заинтересованных сторон неоднократно в ходе экспертных встреч доводилась позиция, что по расширению по этим двум категориям — перечня товаров и увеличение количества портов — речи быть не может» — заявила Захарова, отвечая на вопрос журналиста о данных Reuters.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Срок действия соглашения уже несколько раз продлевали, в последний раз — до 18 мая. Очередное продление было под вопросом, поскольку Россия неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется. Тем не менее 17 мая МИД России объявил о продлении зерновой сделки на два месяца. Министерство призвало максимально быстро исправить «перекосы» в исполнении сделки.

Восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса — одно из условий, которые Россия выдвигала в мае 2023 года для продления сделки по экспорту украинского продовольствия. Помимо этого, среди требование российской стороны были:

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  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT;
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

По словам украинского посла в Турции Василия Бондара, вновь продленная зерновая сделка не предусматривает удовлетворение каких-либо требований российской стороны. «Соглашение предусматривает механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки», — пояснял он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 17 мая, что получил от российской стороны гарантии беспрепятственного выхода турецких судов из двух украинских портов — Николаев и Ольвия. Однако через неделю власти Украины сообщили, что эти порты не возобновят свою работу.

В Кремле после переговоров о продлении зерновой инициативы заявили о достижении «относительного результата». Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев высказал мнение, что в ее продлении сейчас нет «позитивов» для российских экспортеров. Он рассчитывает, что удастся все же добиться выполнения требований Москвы.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Мария Захарова МИД санкции порты Зерновая сделка

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