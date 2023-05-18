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На Украине заявили об игнорировании требований России в зерновой сделке

Посол Украины в Турции Бондар: зерновая сделка не учитывает требований России
17 мая МИД России объявил о продлении зерновой сделки на два месяца, а также призвал максимально быстро исправить «перекосы» в исполнении сделки. По словам украинского посла в Турции, сделка не учитывает требований России
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Зерновая сделка, о продлении на два месяца которой ранее сообщил российский МИД, не учитывает требований России. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Бондар, передает «Укринформ».

«В самом соглашении не предусмотрено удовлетворение никаких требований России. Соглашение предусматривает механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки», — сказал дипломат.

В частности, по его словам, сделка не учитывает реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса и снятие санкций с банков и организаций, которые занимаются торговлей зерном и удобрениями. Эти вопросы «пока еще находятся в дискуссии», добавил Бондар.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Срок действия соглашения уже несколько раз продлевали, в последний раз — до 18 мая. Очередное продление было под вопросом, поскольку Россия неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется. Тем не менее 17 мая МИД России объявил о продлении зерновой сделки на два месяца. Министерство призвало максимально быстро исправить «перекосы» в исполнении сделки.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин ранее предупреждал, что зерновая сделка может прекратить существование, если к 18 мая не удастся достичь консенсуса с учетом российских требований.

В начале апреля МИД России перечислил требования, без выполнения которых продлить сделку было бы невозможно:

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  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;
  • восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Зерновая сделка санкции аммиак Военная операция на Украине
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