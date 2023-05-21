На Украине сообщили, что порты Николаев и Ольвия не возобновят работу

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
Белый дом заявил о «большом шаге назад» в переговорах по госдолгу Экономика, 03:23
На Забайкальской железной дороге с рельсов сошли 12 грузовых вагонов Общество, 02:54
Развожаев назвал единственный шанс для Буданова приехать в Севастополь Политика, 02:46
Минстрой установит правила строительства деревянных многоэтажек Экономика, 02:31
На Украине сообщили, что порты Николаев и Ольвия не возобновят работу Политика, 02:12
Кадыров доложил Путину об участии чеченских военных в военной операции Политика, 01:46
После обстрела Шебекино загорелся мусорный полигон Политика, 01:42
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
Уроженка Москвы победила украинку в финале теннисного турнира Спорт, 01:36
В Черновицкой области Украины избили священника УПЦ Политика, 01:27
В Кремле пообещали госнаграды отличившимся при взятии Артемовска Политика, 01:11
Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и ВС со взятием Артемовска Политика, 00:55
«Рубин» вернулся в РПЛ спустя год после вылета со Слуцким Спорт, 00:48
В МИД Украины заявили, что Киев получит от ФРГ две IRIS-T до конца года Политика, 00:29
Минобороны объявило о взятии под контроль Артемовска Политика, 00:12
Политика ,  
0 

На Украине сообщили, что порты Николаев и Ольвия не возобновят работу

Украинский министр заявил об отсутствии договоренностей по работе портов Николаев и Ольвия

Украинские порты Николаев и Ольвия не возобновят работу, несмотря на достижение договоренности о выходе из них находящихся там турецких судов. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

«О Николаеве и Ольвии. Те заявления, которые звучали в течение последних дней, это в контексте заявления президента Турции, который буквально сказал, что выйдут корабли, которые находятся в портах Николаев и Ольвия», — сказал министр в эфире телемарафона (цитата по «РБК Украина»).

Сольский пояснил, что корабли смогут выходить из этих портов, но не будут заходить в них. «Это значит, что пока договоренностей о полноценной работе этих портов нет», — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 17 мая, что получил от российской стороны гарантии беспрепятственного выхода турецких судов из двух украинских портов. «Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это», — сказал он.

Тогда же Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки на два месяца. Позже это подтвердили официальный представитель МИД России Мария Захарова и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Захарова при этом заявила, что перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены.

Зерновая сделка, заключенная в июле 2022 года, включала две части: черноморскую зерновую инициативу — договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Соглашение было заключено на 120 дней, один раз продлено на такой же срок. В последний раз, в марте 2023 года, Россия согласилась продлить его только на 60 дней.

Читайте на РБК Pro
Битва на ложках: как вывести видеоигру на рынок Китая
Криптовалюту могут признать ценной бумагой. Каковы риски
Взрывной рост экономики или безработица: чего действительно ждать от ИИ
Как внучка основателя L’Oreal 10 лет боролась за наследство в $42,6 млрд

Москва неоднократно заявляла, что выполняется только часть сделки, касающаяся вывоза украинского зерна, и настаивала на пакетном характере соглашения: должна быть выполнена и та часть, которая касается российского экспорта.

Теги
порты Зерновая сделка Реджеп Тайип Эрдоган Мария Захарова
Материалы по теме
На Украине заявили об игнорировании требований России в зерновой сделке
Политика
МИД заявил, что зерновую сделку продлили «без каких-либо изменений»
Политика
Кремль заявил об «относительном результате» в диалоге по зерновой сделке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter