На Украине сообщили, что порты Николаев и Ольвия не возобновят работу

Украинские порты Николаев и Ольвия не возобновят работу, несмотря на достижение договоренности о выходе из них находящихся там турецких судов. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

«О Николаеве и Ольвии. Те заявления, которые звучали в течение последних дней, это в контексте заявления президента Турции, который буквально сказал, что выйдут корабли, которые находятся в портах Николаев и Ольвия», — сказал министр в эфире телемарафона (цитата по «РБК Украина»).

Сольский пояснил, что корабли смогут выходить из этих портов, но не будут заходить в них. «Это значит, что пока договоренностей о полноценной работе этих портов нет», — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 17 мая, что получил от российской стороны гарантии беспрепятственного выхода турецких судов из двух украинских портов. «Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это», — сказал он.

Тогда же Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки на два месяца. Позже это подтвердили официальный представитель МИД России Мария Захарова и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Захарова при этом заявила, что перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены.

Зерновая сделка, заключенная в июле 2022 года, включала две части: черноморскую зерновую инициативу — договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Соглашение было заключено на 120 дней, один раз продлено на такой же срок. В последний раз, в марте 2023 года, Россия согласилась продлить его только на 60 дней.

Москва неоднократно заявляла, что выполняется только часть сделки, касающаяся вывоза украинского зерна, и настаивала на пакетном характере соглашения: должна быть выполнена и та часть, которая касается российского экспорта.