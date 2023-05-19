Reuters узнал условия Киева для транзита российского аммиака

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Украина разрешит транзит российского аммиака по своей территории при условии расширения зерновой сделки: она должна охватывать больше портов, также должна быть увеличена номенклатура экспортных товаров, сообщил Reuters со ссылкой на источник в правительстве Украины. Киев впервые формулирует позицию по аммиаку, который Россия хочет поставлять по Черному морю, отмечается агентство.

Собеседник агентства не уточнил, какие именно товары Украины хотела бы включить в сделку.

Восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» — одно из условий, которые Россия выдвигала в мае 2023 года для продления сделки по экспорту украинского продовольствия (стороны в итоге договорились 17 мая продлить ее работу еще на два месяца — МИД России заявил, что изменений в нее не вносилось).

Материал дополняется.