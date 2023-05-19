Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 16:23
Эрдоган посчитал неподходящими для Турции санкции Запада против России Политика, 17:46
Матыцин выступил против бойкота турниров допущенными россиянами Спорт, 17:44
МИД рекомендовал россиянам учитывать риски при поездках в Молдавию Политика, 17:42
США ввели санкции против Кравцова, Абрамченко и Москальковой Политика, 17:39
Reuters узнал условия Киева для транзита российского аммиака Экономика, 17:22
В JPMorgan усомнились в росте крипторынка до решения проблем стейблкоинов Крипто, 17:21
Путин призвал скорее завершить строительство Соборной мечети в Крыму Политика, 17:17
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минтруд насчитал 2,5 млн необходимых экономике новых специалистов Экономика, 17:16
Утренняя зарядка: 14 простых упражнений с видео Pro, 17:12 
«Динамо» расторгло контракт с тренером за три тура до конца чемпионата Спорт, 16:59
Медведев заявил о наборе в ВС более 117 тыс. контрактников и добровольцев Политика, 16:51
На Украине одну из электростанций остановили после обстрелов Политика, 16:50
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 16:47
Военная операция на Украине. Карта на 19 мая Политика, 16:38
Экономика ,  
0 

Reuters узнал условия Киева для транзита российского аммиака

Reuters: Киев разрешит транзит российского аммиака при условии расширения зерновой сделки
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Украина разрешит транзит российского аммиака по своей территории при условии расширения зерновой сделки: она должна охватывать больше портов, также должна быть увеличена номенклатура экспортных товаров, сообщил Reuters со ссылкой на источник в правительстве Украины. Киев впервые формулирует позицию по аммиаку, который Россия хочет поставлять по Черному морю, отмечается агентство.

Собеседник агентства не уточнил, какие именно товары Украины хотела бы включить в сделку.

Восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» — одно из условий, которые Россия выдвигала в мае 2023 года для продления сделки по экспорту украинского продовольствия (стороны в итоге договорились 17 мая продлить ее работу еще на два месяца — МИД России заявил, что изменений в нее не вносилось).

Материал дополняется.

Теги
Украина Зерновая сделка аммиак
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter