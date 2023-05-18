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Кремль заявил об «относительном результате» в диалоге по зерновой сделке

Песков: зерновую сделку продлят на 2 месяца, есть «относительный результат» на переговорах
Зерновая сделка будет действовать еще два месяца. В МИДе отметили, что «перекосы» в исполнении соглашения должны быть «максимально быстро исправлены»
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Зерновая сделка будет продлена на два месяца, на переговорах достигнут «относительный результат», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы можем подтвердить, что принято решение российской стороной продолжить эту черноморскую сделку, так называемую, сроком на два месяца. Есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Ранее о продлении зерновой сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Срок действия соглашения уже несколько раз продлевали, в последний раз — до 18 мая. Очередное продление было под вопросом, поскольку Россия неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется. В ходе обсуждения продления соглашения Москва назвала пять «системных проблем», которые надо решить: разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений; переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты и восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса».

После продления сделки в российском МИДе заявили, что «перекосы» в исполнении соглашения по зерну должны быть «максимально быстро исправлены». «Предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность — в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам», — отметила представитель ведомства Мария Захарова.

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