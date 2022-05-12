В Херсонской области назвали делом «не ближайших дней» обращение к Путину

Новые власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой о включении в состав России «не в ближайшие дни, а в обозримой перспективе». Сейчас регион проводит подготовку, в том числе к переходу на законодательство России

Власти Херсонской области обратятся к президенту Владимиру Путину с просьбой о присоединении региона в «обозримой перспективе», после завершения всех интеграционных процессов, сообщил назначенный замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости».

«Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы. Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России», — сказал Стремоусов.

В качестве приоритетов региона он назвал выстраивание всей структуры власти, восстановление экономической сферы области, полный переход на стандарты российского законодательства. По его словам, в Херсонской области сейчас выстраивается новая управленческая, финансова, пенсионная, правоохранительная системы, а также прорабатываются механизмы получения российского гражданства.

О намерении обратиться к Путину с просьбой присоединить регион Стремоусов заявил накануне. Он пояснил, что мировое сообщество не признало референдум 2014 года о вхождении Крыма в состав России. «Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта», — добавил он.

В начале мая он утверждал, что регион намерен «жить в составе Российской Федерации»: «Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей».

Представитель президента России Дмитрий Песков отмечал, что вопрос о включении Херсонской области в состав России должны решить жители региона. При этом вопрос должен быть «четко и тщательно выверен юристами и правовиками», добавлял он.

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Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В области была создана военная комендатура, выпущен указ о введении в оборот рубля, запущена трансляция российских телеканалов и радиостанций.