Захарова заявила об отсутствии российских войск в Херсоне

Мария Захарова (Фото: ТАСС)

Подразделений российских войск в Херсоне нет, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Трансляцию вела пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По ее словам, 16 мая украинские военные с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» нанесли удар по жилым кварталам Херсона.

«Подразделений российских войск в Херсоне нет, о чем украинской стороне хорошо известно, значит, удар умышленно наносили по мирному населению в отместку за поддержку действий России», — сказала Захарова.

Об этом также 17 мая сообщало российское Минобороны, отметив при этом, что российские ПВО «перехватили все десять украинских реактивных снарядов», выпущенных по Херсону.

Российские военные взяли город Херсон под контроль 2 марта, 15 марта был установлен контроль над всей территорией Херсонской области. Позднее в этом регионе и на юге Запорожской области были созданы военно-гражданские администрации. С 1 мая в Херсонской области идет переход на использование рубля.Там также запустили вещание российских телеканалов.

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11 мая заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил о намерении обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой присоединить Херсонскую область к России. По словам Стремоусова, по темпам развития регион будет напоминать «что-то близкое к Крыму». Позднее он уточнил, что обращение Путину власти Херсонской области направят после завершения всех интеграционных процессов, конкретных сроков подготовки документа пока нет.

В Кремле говорили, что решение о вхождении Херсонской области в состав России должны принять жители региона, а также этот вопрос должны проверить юристы.