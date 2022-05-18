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Захарова заявила об отсутствии российских войск в Херсоне

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: ТАСС)

Подразделений российских войск в Херсоне нет, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Трансляцию вела пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По ее словам, 16 мая украинские военные с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» нанесли удар по жилым кварталам Херсона.

«Подразделений российских войск в Херсоне нет, о чем украинской стороне хорошо известно, значит, удар умышленно наносили по мирному населению в отместку за поддержку действий России», — сказала Захарова.

Об этом также 17 мая сообщало российское Минобороны, отметив при этом, что российские ПВО «перехватили все десять украинских реактивных снарядов», выпущенных по Херсону.

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Российские военные взяли город Херсон под контроль 2 марта, 15 марта был установлен контроль над всей территорией Херсонской области. Позднее в этом регионе и на юге Запорожской области были созданы военно-гражданские администрации. С 1 мая в Херсонской области идет переход на использование рубля.Там также запустили вещание российских телеканалов.

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11 мая заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил о намерении обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой присоединить Херсонскую область к России. По словам Стремоусова, по темпам развития регион будет напоминать «что-то близкое к Крыму». Позднее он уточнил, что обращение Путину власти Херсонской области направят после завершения всех интеграционных процессов, конкретных сроков подготовки документа пока нет.

В Кремле говорили, что решение о вхождении Херсонской области в состав России должны принять жители региона, а также этот вопрос должны проверить юристы.

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