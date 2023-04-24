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WP узнала о плане ВСУ нанести удар по России в годовщину военной операции

WP: Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля 2023 года
Украинская разведка готовилась два месяца назад к ударам «всем, что было», но по просьбе США отложила операцию. Источники WP отметили, что «дерзость» главы разведки Буданова восхищает и заставляет их нервничать
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украина намеревалась нанести «массированные удары» по Москве и Новороссийску в годовщину начала военной операции — 24 февраля, но они были отложены по просьбе США. Эти сведения содержатся с слитых документах ЦРУ, пишет The Washington Post.

Как следует из документов, глава управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов поручил одному из своих подчиненных «готовиться к массированным ударам 24 февраля <...> всем, что было у ГУР».

Власти США опасались «агрессивной реакции» России на удар и попросили Киев отменить атаку, но в этом удалось достигнуть лишь частичного успеха. В документе ЦРУ сказано, что ничего не указывает на то, что другое ведомство, СБУ, «согласилось отложить свои собственные планы по нападению на Москву примерно на те же даты».

Собеседники газеты среди чиновников отметили, что восхищаются и нервничают из-за «дерзости» Буданова. WP указывает: разговор главы украинской разведки с подчиненным об ударе по Новороссийску состоялся 13 февраля, в тот же день власти США снова попросили американских граждан покинуть территорию России.

Буданов, похоже, в курсе, что стал объектом слежки со стороны американских спецслужб. Во время его интервью журналистам The Washington Post он, находясь в штаб-квартире ГУР, включал музыку или статический шум.

Президент Владимир Путин обещал защищать «нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что при ударах украинских сил по Крыму или «вглубь» страны «ответ будет быстрым, жестким и убедительным». «Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия <...>. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — утверждал он.

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Опасения в США вызывает и возможная реакция Китая, это также удалось узнать из слитых документов разведки. Удары по территории России помогут «выставить НАТО агрессором», сформируют у Пекина мнение, что «Вашингтон несет прямую ответственность за эскалацию конфликта», а возможные поставки Пекином оружия Москве могут будут оправданы, говорилось в аналитической записке.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина США Кирилл Буданов Новороссийск Москва
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