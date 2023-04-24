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Правительство предложило повысить налоги для работающих из-за границы

Правительство внесло в Думу проект о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы
Россияне, которые живут за границей более полугода и утратили налоговое резидентство, будут платить повышенную ставку налога при работе в российских компаниях - 30%, следует из законопроекта
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Российские компании будут обязаны взимать 30% налог на доходы физлиц (НДФЛ) с выплат сотрудникам или фрилансерам, утратившим налоговое резидентство в России. Такое требование содержится в законопроекте, внесенным правительством в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе палаты парламента.

Поправки в случае принятия вступят в силу с 1 января 2024 года, они будут касаться всех уехавших, которые для трудовой деятельности используют российский сегмент интернета, либо размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 208 Налогового кодекса, определяющей доходы от источников в России и вне страны.

Сейчас НДФЛ взимается в размере 13% для налоговых резидентов России; 15% — для работающих в России нерезидентов или в случае, если размер дохода резидента за год превышает 5 млн руб. Все прочие доходы физических лиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.

Налоговым резидентом считает физическое лицо, которое находится на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, идущих подряд.

Законопроект о повышении НДФЛ до 30% для уехавших россиян составил прошлым летом Минфин. При этом осенью министр Антон Силуанов говорил, что склоняются к отказу от повышения налога. Кроме того в министерстве говорили, что готовы обсуждать снижение НДФЛ для россиян, работающих в отечественных компаниях удаленно из-за рубежа.

Если сотрудник скроет от компании, что работает из-за границы, то остается открытым вопрос о том, кто виновен, отмечал Сергей Кузнецов, руководитель направления претензионной и судебной работы DSL service. По его мнению, для работодателя «существует риск начисления штрафа за неполное удержание налога в случае выявления подобной ситуации».

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Со своими инициативами об ограничениях для покинувших страну россиян в Госдуме и Совфеде выступили в конце прошлого года. Сенатор Андрей Клишас предложил сделать нахождение граждан за границей «менее комфортным». Он полагает, что многие из уехавших «сбежали», но продолжают работать в российских компаниях удаленно. «Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — сказал Клишас. Спикер Госдумы Вячеслав Володин писал: «Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо».

Кремль отмечал, что за покинувших страну граждан следует «бороться». Там затем заявили, что президент Владимир Путин против наказаний для эмигрантов. «Им самим жить с тем, что уже осудило наше общество», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдума НДФЛ правительство налоги эмигранты налоговое резидентство
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