Песков выразил уверенность, что уехавшие из России вернутся обратно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Россия станет привлекательной, и уехавшие из страны люди начнут возвращаться обратно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Он напомнил о траектории развития российской экономики, а также о суммах, потраченных на поддержку высокотехнологичных отраслей промышленности и инновационных областей.

По словам Пескова, российское общество само формирует подход к тем, кто становится предателем. «Об этом тоже говорит [президент Владимир] Путин — что мы не будем никого наказывать. Им самим жить с тем, что уже осудило наше общество», — сказал он.

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