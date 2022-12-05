В Думе предложили обсудить с работодателями ограничения для уехавших

Ранее о возможных ограничениях для тех, кто работает из-за границы, заявил сенатор Андрей Клишас. Глава комитета Думы по труду считает, что этот вопрос требует проработки вместе с работодателями, профсоюзами и правительством

Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Возможные ограничения для россиян, которые после начала специальной военной операции и частичной мобилизации уехали за границу, но продолжают работать в российских компаниях, требуют очень тщательного обсуждения с привлечением трехсторонней комиссии, заявил РБК глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Я считаю, что эту тему надо очень тщательно обсудить на площадке трехсторонней комиссии, где участвуют объединения работодателей, профсоюзы и правительство, для того чтобы были даны все ответы на все вопросы, — сказал он. — К каким конкретно категориям работников предлагается [применять возможные ограничения]? Это государственный сектор или коммерческий сектор? Это коммерческий сектор, но выполняющий [например] серьезный государственный контракт? В отношении кого такие ограничения могут действовать — покинувших страну после 24 февраля или до 24 февраля?»

Он напомнил, что удаленные формы занятости получили развитие во время пандемии и при такой работе работодателю неважно, где находится работник. «Надо все это тщательно проанализировать, проговорить. Считаю, что трехсторонняя комиссия — самая правильная площадка для обсуждения этой темы», — заключил Нилов. И отметил, что сейчас какие-либо законопроекты на эту тему в комитете не обсуждаются.

РБК направил запрос в Минтруд.

О возможности мер, которые сделают нахождение уехавших за границу россиян менее комфортным, ранее заявил член Совета Федерации, глава комитета по конституционному строительству Андрей Клишас. «Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, — отметил он. — Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем».

Комментируя тему уплаты налогов, Нилов напомнил, что НДФЛ и соцвзносы уплачиваются работодателем. «Работник находится на даче, в другом городе или за границей — для работодателя без разницы. Работодатель ему на карту направляет заработную плату. Все налоги удерживаются и взносы платятся за работника», — пояснил он.

Клишас сделал оговорку, что ограничения могут применяться к работникам «чувствительных сфер» экономики, включая транспортную безопасность и госсектор.

В Кремле сообщили, что не обсуждают, как законодательно сделать нахождение за границей «менее комфортным» для россиян, покинувших страну после объявления мобилизации.

Некоторые представители власти и до этого высказали желание применять санкции к тем, кто покинул Россию после 24 февраля. Глава госсовета Крыма Владимир Константинов предлагал вносить таких граждан в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием. Об этом же упоминал и сенатор Андрей Климов: «Разве человек, который уехал за рубеж, не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто».

Позже Климов уточнил, что для включения в реестр иноагентов необходимо сочетание определенных факторов, а также соответствующее решение Минюста. В Кремле его мнение назвали частным.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел отъезд россиян предательством. «В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по возвращении в Россию обязательно придет, но будет поздно», — сказал он.