Кремль заявил об отсутствии дискуссий по лишению уехавших маткапитала

Беременные россиянки начали чаще уезжать за рубеж для рождения детей, которые тем самым получают право на гражданство другой страны, свидетельствуют данные Аргентины

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Кремле не ведется обсуждение инициативы о лишении материнского капитала россиянок, которые уезжают рожать за рубеж, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет, у нас нет такой дискуссии», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля по этому вопросу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее опубликовал в своем телеграм-канале опрос, в котором сообщил, что «более 25 тыс. женщин в 2022 году выезжали в Аргентину, США и другие страны с целью рождения там детей для получения гражданства». Он предложил определиться с тем, правильно ли они поступают, с учетом того, что им оформляются маткапитал и льготы.

В ряде стран действует принцип выдачи гражданства по рождению, в соответствии с ним, ребенок, родившийся на территории государства, автоматически получает право на получение паспорта, даже если его родители не обладают гражданством. Такой принцип, к примеру, действует в США и Аргентине. Кроме того, после рождения ребенка родителям становится проще оформить право на пребывание в стране — например, вид на жительство, а в дальнейшем — и гражданство.

10 февраля стало известно, что власти Аргентины начали отказывать во въезде в страну беременным россиянкам. Так, шести беременным россиянкам отказали во въезде в Аргентину, поскольку они не смогли объяснить цель поездки, после чего они застряли в аэропорту Буэнос-Айреса. «Они приехали с целью туризма одни на 32-й неделе беременности. Когда мы видим, что у них нет обратного билета, что в такой ситуации сложно заниматься туризмом, им задают вопросы и они говорят, что на самом деле приезжают рожать», — рассказала глава Миграционной службы страны Флоренсия Кариньяно. По словам Кариньяно, только в ночь на 9 февраля в страну рейсом Ethiopian Airlines прибыли 33 беременные гражданки России.

Поток таких путешественников из России в Аргентину начал быстро увеличиваться с августа прошлого года. Всего, по данным миграционной службы, в 2022 году в Аргентину прибыли около 10,5 тыс. граждан России, а за последние месяцы — более 5,8 тыс. беременных женщин.