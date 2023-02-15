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Кремль заявил об отсутствии дискуссий по лишению уехавших маткапитала

Песков: в Кремле нет дискуссии о лишении маткапитала россиянок, уезжающих рожать за рубеж
Беременные россиянки начали чаще уезжать за рубеж для рождения детей, которые тем самым получают право на гражданство другой страны, свидетельствуют данные Аргентины
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Кремле не ведется обсуждение инициативы о лишении материнского капитала россиянок, которые уезжают рожать за рубеж, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет, у нас нет такой дискуссии», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля по этому вопросу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее опубликовал в своем телеграм-канале опрос, в котором сообщил, что «более 25 тыс. женщин в 2022 году выезжали в Аргентину, США и другие страны с целью рождения там детей для получения гражданства». Он предложил определиться с тем, правильно ли они поступают, с учетом того, что им оформляются маткапитал и льготы.

В ряде стран действует принцип выдачи гражданства по рождению, в соответствии с ним, ребенок, родившийся на территории государства, автоматически получает право на получение паспорта, даже если его родители не обладают гражданством. Такой принцип, к примеру, действует в США и Аргентине. Кроме того, после рождения ребенка родителям становится проще оформить право на пребывание в стране — например, вид на жительство, а в дальнейшем — и гражданство.

10 февраля стало известно, что власти Аргентины начали отказывать во въезде в страну беременным россиянкам. Так, шести беременным россиянкам отказали во въезде в Аргентину, поскольку они не смогли объяснить цель поездки, после чего они застряли в аэропорту Буэнос-Айреса. «Они приехали с целью туризма одни на 32-й неделе беременности. Когда мы видим, что у них нет обратного билета, что в такой ситуации сложно заниматься туризмом, им задают вопросы и они говорят, что на самом деле приезжают рожать», — рассказала глава Миграционной службы страны Флоренсия Кариньяно. По словам Кариньяно, только в ночь на 9 февраля в страну рейсом Ethiopian Airlines прибыли 33 беременные гражданки России.

Поток таких путешественников из России в Аргентину начал быстро увеличиваться с августа прошлого года. Всего, по данным миграционной службы, в 2022 году в Аргентину прибыли около 10,5 тыс. граждан России, а за последние месяцы — более 5,8 тыс. беременных женщин.

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