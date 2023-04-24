Минфин объяснил налоговые поправки для уехавших россиян

Поправки в Налоговый кодекс о применении 30% ставки НДФЛ при дистанционной работе в российском сегменте интернета для уехавших россиян касается только фрилансеров и заключивших гражданско-правовые договоры, сообщил Минфин.

«Указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются», — заверили в ведомстве.

Минфин отметил, что проект продолжает дорабатываться правительством.

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