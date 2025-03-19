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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о согласии Зеленского на прекращение ударов по энергетике

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский президент сообщил о своем согласии в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Накануне идею об отказе от ударов по объектам энергетики поддержал Путин
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам собеседника, украинский лидер выразил свое согласие в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся 19 марта. Стороны договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня, отмечает агентство.

«Хороший прогресс на пути к миру», — написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X в ответ на сообщение о согласии Зеленского.

Трамп рассказал, что говорил с украинским коллегой около часа, и назвал беседу «очень хорошей». По его словам, речь шла в основном о вчерашнем разговоре с Путиным «с целью согласовать запросы и потребности России и Украины».

По словам источника «Суспільне» в офисе Зеленского, разговор длился почти час. Трамп рассказал коллеге, о чем говорили с Путиным накануне. По словам собеседника украинского издания, президенты Украины и США согласовали детали «режима тишины в небе, на море, а также как можно достичь тишины на фронте». Зеленский также рассказал о ситуации на поле боя. Кроме того, лидеры затронули вопрос об освобождении пленных.

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Разговор Зеленского и Трампа состоялся на следующий день после разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. По итогам беседы Кремль, в частности, заявил, что Путин поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по объектам энергетики, соответствующий приказ был отдан военным. Зеленский после этого заявил, что Киев подготовит свой ответ на предложение после того, как получит от Вашингтона детали договоренности.

Как отчитались в Минобороны, семь беспилотников были направлены на Николаевскую область и находились в воздухе на момент приказа Путина, они были уничтожены. Ночью атаке трех дронов подверглась нефтебаза в станице Кавказская в Краснодарском крае. В военном ведомстве назвали ее провокацией для срыва мирных инициатив Трампа.

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Персоны
Елена Чернышова
Владимир Зеленский Дональд Трамп телефонный разговор энергетика
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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