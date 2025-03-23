В Эр-Рияде началась встреча украинской и американской делегаций
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о начале переговоров украинской и американской делегаций в Эр-Рияде. Об этом он написал на своей странице в X.
«Мы начали встречу с американской командой в Эр-Рияде. Мы выполняем поручение президента Украины по приближению справедливого мира и укреплению безопасности», — говорится в посте.
Он добавил, что стороны обсудят предложения по защите энергообъектов и критической инфраструктуры, а также «ряд сложных технических вопросов».
В состав украинской делегации помимо Умерова входят замглавы офиса президента Павел Палиса. Со стороны США в переговорах участвуют сотрудники спецпосланника президента по Украине Кита Келлога, помощники советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца и директор по политическому планированию Госдепа Майкл Антон.
На следующий день, 24 марта, в Эр-Рияде пройдут российско-американские переговоры. Российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Ранее The New York Times (NYT) и Reuters писали, что обе встречи будут сосредоточены на проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам, на которое Россия и Украина согласились после телефонных разговоров лидеров с президентом США Дональдом Трампом 18 и 19 марта.
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