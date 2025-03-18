 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин приказал прекратить удары по энергообъектам Украины на 30 дней

Сюжет
Военная операция на Украине
Российский и американский президенты достигли договоренностей, которые можно считать первыми шагами «движения к миру», отметили в Белом доме
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергообъектам и дал такую команду военным, сообщил Кремль.

Лидеры также условились начать переговоры для проработки деталей по инициативе, касающейся безопасности судоходства в Черном море.

В Белом доме это решение, а также решение о временном взаимном отказе России и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры назвали первыми шагами «движения к миру».

Путин сообщил Трампу об обмене пленными по формуле «175 на 175»
Политика
Фото:Alessandro Guerra / EPA / ТАСС

Путин и Трамп также подтвердили намерение продолжить усилия по вопросу урегулирования конфликта на Украине. С этой целью будут созданы российская и американская экспертные группы, говорится в сообщении Кремля.

С начала военной операции Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В стране не раз вводили аварийные отключения электричества. По оценке The Times на ноябрь 2024 года, в результате атак с воздуха на Украине повреждено или разрушено около 80% энергообъектов.

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Разговор Путина и Трампа. Первые подробности

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова
Дональд Трамп Владимир Путин Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В офисе Зеленского назвали условия прекращения ударов по России
Политика
Путин назвал Трампу ключевое условие недопущения эскалации конфликта
Политика
Глава МИД Украины призвал Россию согласиться на прекращение огня
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18:21
Шольц поддержал приказ Путина приостановить удары по энергоинфраструктуреПолитика, 22:05
Минобороны связало пять атак ВСУ в Белгородской области с переговорамиПолитика, 22:03
Трамп дал оценку разговору с ПутинымПолитика, 21:56
Путин предложил экс-премьеру Запорожья занять пост главы НАОПолитика, 21:53
«Динамо» обыграло «Авангард» и заняло второе место в Западной конференцииСпорт, 21:52
Хуситы нанесли ракетный удар по израильской авиабазе НеватимПолитика, 21:48
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 21:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гладков заявил об отсутствии сил противника в Белгородской областиПолитика, 21:07
Почему Израиль возобновил удары по сектору Газа и увеличил их масштабПолитика, 21:07
Трамп и Путин согласились, что нельзя позволить Ирану уничтожить ИзраильПолитика, 21:01
Карпин рассказал о беседе с критиковавшим сборную России ГлушенковымСпорт, 21:00
Росавиация опровергла информацию о запрете эксплуатации вертолетов Ми-8ТБизнес, 20:59
Итоги разговора Путина и Трампа. Спецэфир телеканала РБКПолитика, 20:55
Белый дом анонсировал «огромные экономические сделки» с РоссиейПолитика, 20:50