Путин приказал прекратить удары по энергообъектам Украины на 30 дней

Российский и американский президенты достигли договоренностей, которые можно считать первыми шагами «движения к миру», отметили в Белом доме

Владимир Путин (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергообъектам и дал такую команду военным, сообщил Кремль.

Лидеры также условились начать переговоры для проработки деталей по инициативе, касающейся безопасности судоходства в Черном море.

В Белом доме это решение, а также решение о временном взаимном отказе России и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры назвали первыми шагами «движения к миру».

Путин и Трамп также подтвердили намерение продолжить усилия по вопросу урегулирования конфликта на Украине. С этой целью будут созданы российская и американская экспертные группы, говорится в сообщении Кремля.

С начала военной операции Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В стране не раз вводили аварийные отключения электричества. По оценке The Times на ноябрь 2024 года, в результате атак с воздуха на Украине повреждено или разрушено около 80% энергообъектов.