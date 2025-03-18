Путин приказал прекратить удары по энергообъектам Украины на 30 дней
Президент России Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергообъектам и дал такую команду военным, сообщил Кремль.
Лидеры также условились начать переговоры для проработки деталей по инициативе, касающейся безопасности судоходства в Черном море.
В Белом доме это решение, а также решение о временном взаимном отказе России и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры назвали первыми шагами «движения к миру».
Путин и Трамп также подтвердили намерение продолжить усилия по вопросу урегулирования конфликта на Украине. С этой целью будут созданы российская и американская экспертные группы, говорится в сообщении Кремля.
С начала военной операции Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В стране не раз вводили аварийные отключения электричества. По оценке The Times на ноябрь 2024 года, в результате атак с воздуха на Украине повреждено или разрушено около 80% энергообъектов.
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