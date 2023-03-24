Макрон решил поехать в Китай вместе с главой Еврокомиссии

Макрон планирует посетить Китай в начале апреля. Осенью туда уже съездил немецкий канцлер Олаф Шольц, в марте председатель КНР Си Цзиньпин провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным

Урсула фон дер Ляйен и Эмманюэль Макрон (Фото: Thierry Chesnot / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что посетит Китай вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает АFP.

Макрон анонсировал визит в КНР в конце февраля, писало агентство. Поездка намечена на начало апреля, точная дата пока не называлась.

«Теперь Китай должен помочь нам оказать давление на Россию, чтобы она никогда не использовала химическое или ядерное оружие <...> и прекратила эту агрессию в качестве предварительного условия для переговоров», — заявлял Макрон.

Он также призвал китайские власти «не поставлять России никакого оружия», а условием мирного урегулирования назвал в том числе вывод войск и уважение территориального суверенитета Украины.

В ноябре Китай посетил немецкий канцлер Олаф Шольц. Он стал первым из лидером G7, кто прибыл в страну после того, как Си Цзиньпина переизбрали генсеком ЦК Коммунистической партии на третий срок.

Китай также планировал посетить госсекретарь США Энтони Блинкен, однако он отменил визит после того, как в американском воздушном пространстве появился китайский аэростат. Вашингтон заявил, что аппарат занимался наблюдением за стратегическими объектами. Аэростат был сбит над Атлантикой 4 февраля. Пекин настаивал, что аппарат использовался в метеорологических целях, и назвал его уничтожение «чрезмерной реакцией».

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву и провел переговоры с Владимиром Путиным. В ходе беседы была затронута и тема конфликта на Украине. Путин указывал, что предложения Пекина в будущем могут быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию.

Мирный план из 12 пунктов МИД КНР опубликовал 24 февраля, в годовщину начала российской операции на Украине. Среди предложенных Пекином тезисов: уважение суверенитета всех государств, соблюдение принципа, согласно которому безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет другой, прекращение боевых действий, возобновление переговоров, прекращение односторонних санкций.