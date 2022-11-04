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Си Цзиньпин не пожал руки Шольцу на встрече в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц встретились в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с немецким канцлером заявил о необходимости Китая и Германии усилить сотрудничество во «времена изменений и потрясений»
Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин
Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин (Фото: Reuters)

Председатель Китайской народной республики
Си Цзиньпин встретился в Пекине с канцлером Германии Олафом Шольцем, который прибыл в Китай с однодневным визитом, передает «Синьхуа». На фоне жестких ограничений по коронавирусу китайский лидер поприветствовал канцлера Германии без маски, однако не пожал ему руку, пишет Welt.

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Германия как крупные влиятельные страны должны больше работать вместе во «времена изменений и потрясений» ради мира во все мире, передает китайская государственная телекомпания CCTV.

Шольц положительно оценил тот факт, что лидеры двух стран смогли провести личную встречу на фоне конфликта на Украине, который создал проблемы для «основанного на правилах мирового порядка», пишет Reuters.

По словам немецкого канцлера, они обсудят отношения Европы и Китая, борьбу с изменением климата, проблему глобального голода, а также китайско-германские экономические отношения.

Визит Шольца стал первой за три года поездкой немецкого канцлера в Китай. Кроме того, он оказался первым из лидеров стран G7, кто прибыл в страну после того, как Си Цзиньпина переизбрали генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая на третий срок.

Welt пишет, что встреча двух лидеров состоялась в условиях жестких ограничений по коронавирусу в Китае. Так, Си Цзиньпин поприветствовал Шольца без защитной маски, однако не пожал коллеге руку. Кроме того, после прибытия в Китай борт немецкого канцлера был вынужден сразу улететь в Южную Корею для замены экипажа. «В противном случае старому экипажу пришлось бы оставаться на карантине в Китае», — сообщил источник издания в правительстве Германии.

На взлетно-посадочной полосе Шольца и его делегацию встретили сотрудники управления здравоохранения Китая, которые там же, в переоборудованных под лаборатории автобусах, сделали всем ПЦР-тесты, указывает газета.

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Олаф Шольц Си Цзиньпин Китай переговоры
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