Блинкен сообщил руководству КНР об отмене поездки из-за аэростата

Госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И о своем решении отложить визит в страну из-за инцидента с китайским аэростатом. Это следует из заявления, опубликованного на сайте Госдепартамента США.

«Секретарь принял к сведению заявление КНР о сожалении (из-за случившегося), но сообщил, что это безответственный акт и явное нарушение суверенитета США и международного права, которое подрывает цель поездки», — говорится в заявлении Госдепартамента. Источники Financial Times говорили, что в ходе визита планировалась встреча Блинкена с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер сообщал, что военные несколько дней следят за разведывательным воздушным шаром, предположительно, из Китая, над северной частью Соединенных Штатов. Впервые его заметили 1 февраля над городом Биллингс, куда он прилетел с Алеутских островов. В штате Монтана также расположена база ВВС США Малмсторм, где находятся стратегические ракеты Minuteman.

Как только аэростат был обнаружен, «правительство США немедленно приняло меры для защиты от сбора конфиденциальной информации». МИД Китая сообщил, что воздушный шар действительно принадлежит КНР, но он предназначен для гражданских целей. В ведомстве выразили сожаление, что аппарат залетел в США из-за ограничения от курса.

О том, что Блинкен отложит визит, который должен был состояться 5 февраля, сообщали телеканал ABC и Bloomberg со ссылкой на свои источники. По их словам, американские чиновники опасаются, что после инцидента с аэростатом визит Блинкена может подать «неверный сигнал», хотя Вашингтон не хочет раздувать ситуацию полной отменой поездки.