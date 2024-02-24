G7 пообещала меры по снижению доходов России от экспорта энергоресурсов

Страны G7 пообещали ужесточить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть и ввести санкции против нарушителей. Россия считает эти и другие ограничения незаконными

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Страны G7 будут принимать меры, направленные на снижение доходов России от экспорта энергоресурсов, говорится в заявлении группы по итогам саммита лидеров объединения.

Они пообещали ужесточить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть и ответить на нарушения лимита, в частности, ввести санкции против тех, кто помогает России обходить ограничения.

«Мы продолжим препятствовать развитию будущих энергетических проектов России и препятствовать развитию ею альтернатив транспортировке энергоносителей и другим услугам. Мы продолжим усилия по сокращению доходов России от экспорта металлов», — также говорится в заявлении.

Российские активы за рубежом останутся замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб Украине от военных действий, говорится в коммюнике. Страны G7, ЕС и Австралия заблокировали активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от этой суммы заморожено в ЕС. Большая часть находится в бельгийской Euroclear, на них группа в этом году заработала около €4 млрд благодаря инвестированию. Совет ЕС в середине февраля утвердил постановление, которое даст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины.

Власти России осуждают поддержку Украины, называют ограничения в отношении российских энергоресурсов и другие санкции неэффективными и незаконными; Москва обещает ответить на конфискацию ее активов за рубежом.

Страны G7 ввели потолок цен на нефть из России в декабре 2022 года. Лимит составил $60 за баррель. Аналогичная мера коснулась нефтепродуктов: максимальная цена на дизельное топливо составила $100, на мазут — $45. США в декабре 2023 года ужесточили контроль за соблюдением ценового потолка и ввели санкции в отношении танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти по цене выше лимита. Президент Владимир Путин в ответ издал указ, запрещающий поставки иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Власти также переориентировали экспорт нефти и нефтепродуктов на новые рынки. По словам вице-премьера Александра Новака, в 2023 году на дружественные страны пришлось более 80% поставок. Всего, сообщал вице-премьер, экспорт нефти из России в 2023 году составил 234,3 млн т, что на 3,3% меньше, чем годом ранее.

Страны G7 в своем заявлении пообещали также продолжать поддерживать право Украины на самооборону, помогать с экспортом ее сельхозпродукции по Черному морю и развивать разработанную Киевом «формулу мира», которая предусматривает в том числе вывод российских войск. Москва исключала переговоры на основе этой формулы. Глава МИДа Сергей Лавров назвал план Киева нереализуемым. Президент Владимир Путин говорил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но с учетом своих интересов.

Саммит G7 прошел в онлайн-формате, в нем участвовали президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, премьер-министры Италии, Канады, Японии и Великобритании Джорджа Мелони, Джастин Трюдо, Фумио Кисида и Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель и министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.